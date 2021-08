W I półroczu 2021 r. przychody firm niefinansowych wzrosły o 19,7 proc. rdr

W pierwszym półroczu 2021 r. przychody przedsiębiorstw niefinansowych wzrosły o 19,7 proc. w ujęciu rocznym. Koszty ich uzyskania wzrosły o 16,2 proc. O 7,9 proc. wzrosły również nakłady inwestycyjne - podał w poniedziałek GUS.

GUS podał, że w I półroczu 2021 r. wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw były wyższe od uzyskanych rok wcześniej. "Znaczącej poprawie uległy również wskaźniki ekonomiczno-finansowe" - napisano.

Przychody ogółem były wyższe o 19,7 proc. w uj. rocznym, a koszty ich uzyskania wzrosły o 16,2 proc. - napisano. Wzrosły także nakłady inwestycyjne (o 7,9 proc.). Według GUS poprawił się wskaźnik poziomu kosztów z 95,8 proc. przed rokiem do 93,0 proc. "Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wzrosły o 19,3 proc., a koszty tej działalności o 17,5 proc." - podano.

GUS poinformował, że wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 99,5 mld zł i był wyższy o 57,2 proc. niż w I półroczu 2020 r. Wynik finansowy z pozostałej działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 16,4 mld zł i był wyższy o 9,6 mld niż przed rokiem - dodał Urząd.

Wynik finansowy brutto według GUS wyniósł 124 mld wobec 62,6 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 20,1 mld zł (wobec 12,2 mld zł rok wcześniej). Wynik finansowy netto natomiast wyniósł 103,9 mld zł i był wyższy o 106,1 proc. niż przed rokiem - podano.

GUS podał, że zysk netto wyniósł 119,8 mld zł i był wyższy o 41,4 mld zł od uzyskanego w I półroczu 2020 r. Strata netto natomiast wyniosła 16 mld zł i zmniejszyła się w skali roku o 12 mld zł.

Według Urzędu zysk netto wykazało 76,9 proc. ogółu przedsiębiorstw (wobec 72,3 proc. rok wcześniej). Uzyskane przez nie przychody stanowiły 87,3 proc. przychodów ogółem badanych przedsiębiorstw (względem 75,4 proc. przed rokiem).

Zysk netto w przetwórstwie przemysłowym odnotowało aż 80,7 proc. jednostek (przed rokiem 76,7 proc.), a udział uzyskanych przez nie przychodów w przychodach wszystkich podmiotów tej sekcji wyniósł 88,4 proc. (wobec 71,3 proc. w analogicznym okresie rok wcześniej) - podał GUS.

Według GUS Największą poprawę wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano m.in. w informacji i komunikacji (z 7,5 proc. do 15,9 proc.), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (z 6,2 proc do 10,4 proc.), transporcie i gospodarce magazynowej (z 0,6 proc. do 4,1 proc.), górnictwie i wydobywaniu (z -2,9 proc. do 0,5 proc.), przetwórstwie przemysłowym (z 3,2 proc. do 6,3 proc.), pozostałej działalności usługowej (z -0,9 proc. do 2,0 proc.), administrowaniu i działalności wspierającej (z 3,1 proc. do 5,9 proc.).

"Mimo wyraźnej poprawy wskaźnika rentowności obrotu netto w zakwaterowaniu i gastronomii (z -11,7 do -2,4 proc.) sekcja ta nadal notuje ujemną wartość wskaźnika" - odnotował Urząd. Jak wskazano w komunikacie, pogorszenie wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano również w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (z 10,6 proc. rok temu do 9,5 proc.), a także w obsłudze rynku nieruchomości (z 7,2 proc. do 6,5 proc.).

Urząd podał ponadto, że wskaźnik płynności finansowej I stopnia wyniósł 44,1 proc. wobec 42,6 proc. przed rokiem, a płynności finansowej II stopnia 107,6 proc. względem 102,9 proc. przed rokiem.