W I półroczu rekordy popytu i nowej podaży powierzchni magazynowej

Według raportu firmy Colliers na rynku magazynowym w Polsce "Do końca czerwca ukończono inwestycje o łącznej powierzchni ok. 2,42 mln mkw., natomiast popyt brutto wyniósł niemal 3,9 mln mkw. – to dwa najwyższe wyniki w swoich kategoriach w historii polskiego rynku" - oceniono.