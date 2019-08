W I półroczu zarejestrowano w Polsce 278,3 tys. nowych aut osobowych

W I półroczu 2019 zarejestrowano w Polsce 278,3 tys. nowych samochodów osobowych, czyli o 1,9 proc. więcej niż w tym samym okresie ub.r. - poinformowały w raporcie PZPM i KPMG. Liczba rejestracji samochodów elektrycznych podwoiła się.

Jak czytamy w raporcie "Branża motoryzacyjna" Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) i KPMG Polska, do końca czerwca br. zarejestrowano 35,1 tys. aut dostawczych, 16,8 tys. samochodów ciężarowych oraz 11,5 tys. motocykli i 10,5 tys. motorowerów".



Z raportu wynika, że wśród ponad 278 tys. nowo zarejestrowanych samochodów osobowych 38,5 tys. to modele z segmentu premium+, których w tym roku było o 7,6 proc. więcej licząc rok do roku. Motorem wzrostu są klienci instytucjonalni, którzy zarejestrowali 190,7 tys. aut, co przełożyło się na nieznaczny (0,7 proc.) wzrost w porównaniu do ub. roku.



Jak zaznaczył Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce, w pierwszej połowie 2019 r. o 27,9 proc. wzrosła liczba rejestracji samochodów osobowych z napędami alternatywnymi, w stosunku do analogicznego okresu ub. roku. Wskazał, że ogólnie zarejestrowano ponad 15,2 tys. aut z napędami alternatywnymi, w tym 13 898 aut z napędem hybrydowym oraz 1 355 samochodów elektrycznych.



"Wciąż znacznie więcej aut z napędami alternatywnymi kupują klienci instytucjonalni niż prywatni" - dodał. "Wzrost dla firm wyniósł 35,6 proc. wobec +0,8 proc. wśród klientów indywidualnych" – podał.



Z danych PZPM i KPMG wynika, że od stycznia do czerwca tego roku zarejestrowano 10 485 motorowerów, co oznacza wzrost o 24,6 proc. w porównaniu do tego samego okresu 2018 r. Wzrost rejestracji odnotowano również na rynku motocykli, których od stycznia do czerwca br. zarejestrowano 11 531 sztuk, co oznacza wzrost o 37,1 proc. w porównaniu z rokiem ub.r.



W raporcie czytamy ponadto, że I kwartale 2019 r. wyprodukowano w Polsce łącznie 360 tys. pojazdów samochodowych, czyli o 0,6 proc. mniej niż w poprzednim roku. "Najbardziej zmniejszyła się produkcja samochodów osobowych, w I półroczu z taśm montażowych zjechało 238,1 tys. sztuk, o 8,9 proc mniej niż w analogicznym okresie 2018 roku, wzrosła za to (o 21 proc.) produkcja samochodów użytkowych" - podano.



W dokumencie wskazano, że wartość eksportu produktów motoryzacyjnych z Polski zwiększyła się o 3,3 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ub. W tym czasie spadła natomiast wartość aż o 12 proc. eksportu samochodów osobowych.



Raport „Branża motoryzacyjna”, (edycja III kw. 2019) należy do serii raportów kwartalnych, których celem jest przedstawienie bieżących trendów w branży motoryzacyjnej w Polsce, rozumianej zarówno jako rynek motoryzacyjny, jak i produkcja przemysłowa oraz motoryzacyjne usługi finansowe. Analiza oparta jest na najnowszych dostępnych danych rejestracyjnych, statystycznych i rynkowych. Publikacja jest wspólnym przedsięwzięciem Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz KPMG w Polsce.