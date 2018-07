…w inwestowaniu emocje są złym doradcą

Pierwsza połowa tego roku nie przyniosła polskim inwestorom oczekiwanych stóp zwrotu.

Pierwsza połowa tego roku nie przyniosła polskim inwestorom oczekiwanych stóp zwrotu. Przecena obserwowana na warszawskim parkiecie nie zawsze jednak ma fundamentalne uzasadnienie. Często do głosu dochodzą emocje, które kierują inwestorami w stronę nieracjonalnych zachowań. Ostatnie tygodnie, stojące pod znakiem spadków, można przypisać właśnie wpływowi tych negatywnych emocji na decyzje inwestycyjne.

Dlatego inwestor powinien umieć panować nad negatywnymi emocjami i kierować się wyłącznie logicznymi przesłankami. Zwłaszcza w krótkim okresie inwestorzy mają tendencję do nerwowych reakcji, przez co regularnie obserwujemy niczym niepoparte fale wyprzedaży papierów wartościowych. A w inwestowaniu liczy się długa perspektywa, której sprzyja spokój, opanowanie, zimna kalkulacja i cierpliwość. Szczególnie ta ostatnia to cecha bardzo potrzebna w inwestowaniu, a której inwestorom na ogół brakuje.

Inwestorzy powinni zwracać większą uwagę na fundamenty rynku. W ocenie ekspertów, podstawy polskiej gospodarki są silne, polskie spółki, zwłaszcza małej i średniej wielkości, osiągają coraz lepsze wyniki finansowe, a wypracowywane zyski pozwalają im regularnie wypłacać dywidendę akcjonariuszom. To może oznaczać, że w nadchodzącym okresie spółki mogą zaskoczyć dobrymi wynikami i stopniowo odrabiać straty. Wystarczą tylko cierpliwość i opanowanie oraz wnikliwa obserwacja rynku.

