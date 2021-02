W Japonii nadal utrzymuje się presja deflacyjna

Styczniowe odczyty dotyczące inflacji potwierdziły utrzymywanie się presji deflacyjnej w japońskiej gospodarce, choć została ona nieco wytłumiona, informuje Reuters.

Inflacja bazowa CPI odnotowała w styczniu 2021 r. szósty z rzędu miesięczny spadek, tym razem o 0,6 proc. w ujęciu rocznym. Ekonomiści spodziewali się zniżki o 0,7 proc. Zauważalny jest spadek tempa spadku, gdyż w grudniu bazowa CPI odnotowała wynik na poziomie -1,0 proc.

Daje to co prawda pewne wytchnienie japońskim władzom monetarnym, jednak utrzymujący się słaby popyt wewnętrzny sugeruje, że Bank Japonii w przeciwieństwie do swoich odpowiedników w wielu innych krajach (np. amerykańskiej Fed) będzie musiał zapobiegać trwałemu powrotowi deflacji.

Eksperci wskazują, że styczniowe wyhamowanie zniżkowej tendencji było spowodowane przede wszystkim dwoma czynnikami o nietrwałym charakterze. Chodzi mianowicie o wygaszenie rządowej kampanii rabatowej „Go To” dotyczącej podróży krajowych oraz wzrost kosztów paliw.