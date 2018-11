W kasie państwa po X zostało 6,5 mld zł

Po październiku nadwyżka w budżecie wyniosła 6,5 mld zł - podało we wtorek Ministerstwo Finansów w komunikacie w sprawie szacunkowego wykonania budżetu państwa w okresie styczeń - październik 2018 r.

Zgodnie z komunikatem dochody budżetu w tym okresie wyniosły 309,4 mld zł, tj. 87 proc. planowanych, z budżetu wydano natomiast 302,9 mld zł, czyli 76,3 proc. zaplanowanej na ten rok kwoty. Tym samym nadwyżka wyniosła 6,5 mld zł.

Zobacz więcej Złoty, banknoty Fot. Andrzej Bogacz / FORUM

W informacji wyjaśniono, że w okresie styczeń - październik 2018 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 14,4 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe o 7,7 proc., czyli o ok. 20,3 mld zł.

Podano, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego dochody z podatku VAT były wyższe o 5,4 proc. rdr (tj. ok. 7,3 mld zł); dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 5,2 proc. rdr (tj. ok. 3 mld zł); dochody z podatku PIT były wyższe o 13,7 proc. rdr (tj. ok. 5,8 mld zł); dochody z podatku CIT były wyższe o 16,5 proc. rdr (tj. ok. 4,1 mld zł); dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 3,7 proc. rdr.

"Wysokie dochody z podatku PIT i CIT wynikają z dobrej sytuacji na rynku pracy oraz wysokich wpłat podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą w związku z dobrą koniunkturą gospodarczą. Ponadto wysokie dochody z podatku CIT związane są również z działaniami podejmowanymi w celu uszczelnienia systemu podatków dochodowych" - tłumaczy resort finansów.

Poinformowano ponadto, że do końca października br. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 24,0 mld zł i było niższe o ok. 6,1 mld zł (tj. 20,2 proc.) w stosunku do okresu styczeń - październik 2017 r. "Spowodowane jest to wpłatą z zysku z NBP w czerwcu 2017 r. w kwocie 8,7 mld zł, która nie wystąpiła w 2018 r." - wyjaśnia MF.

Zgodnie z komunikatem wykonanie wydatków budżetu państwa po dziesięciu miesiącach 2018 r. w wysokości 302,9 mld zł, tj. 76,3 proc. planu oznacza, że w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. (292,4 mld zł) były ona wyższe o 10,6 mld zł. "Natomiast analizując zaangażowanie wydatków w stosunku do planu jest ono na zbliżonym poziomie jak po dziesięciu miesiącach 2017 roku (tj. 76 proc. planu)" - dodano.

W połowie listopada minister finansów Teresa Czerwińska zapowiedziała, że wstępne informacje dotyczące wykonania budżetu wskazywały, iż po 10 miesiącach budżet miał ok. 6 mld zł nadwyżki. Zastrzegła, że dokładna wysokość nadwyżki będzie znana po weryfikacji wszystkich danych.

W ustawie budżetowej na 2018 r. założono deficyt na poziomie 41,5 mld zł. Jednak w uzasadnieniu do projektu budżetu na przyszły rok resort finansów podał, że przewiduje, iż deficyt na koniec tego roku wyniesie 23,76 mld zł. Zgodnie z danymi resortu finansów, po wrześniu 2018 r. nadwyżka budżetowa wyniosła 3,2 mld zł.