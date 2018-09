W lipcu kopalnie wydobyły 5,1 mln ton węgla, sprzedały 5,2 mln ton

W lipcu br. po raz pierwszy od pół roku miesięczna sprzedaż węgla była wyższa od miesięcznej wielkości wydobycia tego surowca - kopalnie wydobyły ok. 5,1 mln ton węgla, a sprzedaż wyniosła 5,2 mln ton - wynika z danych katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP).

W grudniu ub. roku oraz w styczniu br. wielkość sprzedaży węgla była wyższa od miesięcznej wielkości produkcji tego surowca, co oznacza, że nabywców znalazła wówczas także część węgla z zapasów lub depozytów. Natomiast od lutego do czerwca br. kopalnie w każdym kolejnym miesiącu sprzedawały mniej węgla niż w tym czasie wydobywały. W czerwcu różnica między wielkością wydobycia a wielkością sprzedaży wyniosła blisko 300 tys. ton. Lipiec przyniósł odwrócenie tej tendencji, co wynika m.in. z przygotowań do zbliżającego się sezonu grzewczego.



Stan zapasów węgla na zwałach w końcu lipca br. ARP szacuje na ok. 2,1 mln ton, wobec ponad 2,2 mln ton miesiąc wcześniej. To jednak i tak ok. pół miliona ton więcej niż w końcu marca br. Do czerwca włącznie wydobyty, a niesprzedany, węgiel powiększał zapasy. W lipcu ub. roku na zwałach było niewiele ponad 2 mln ton surowca.



Według danych ARP, w lipcu tego roku produkcja węgla była wyższa niż w czerwcu, kiedy kopalnie wyprodukowały ok. 5,4 mln ton węgla, a sprzedaż niższa - w czerwcu wyniosła ona ok. 5,1 mln ton.



Lipcowe wydobycie i sprzedaż węgla były porównywalne z ubiegłorocznymi wielkościami - w lipcu 2017 r. wydobycie węgla przekroczyło 5,1 mln ton, a wielkość sprzedaż była nieznacznie mniejsza od tego poziomu, powyżej 5 mln ton.



W pierwszym półroczu br. - od początku roku do końca czerwca - polskie kopalnie wyprodukowały blisko milion ton węgla kamiennego mniej niż w tym samym okresie rok temu, a sprzedaż tego surowca była mniejsza o ponad 2 mln ton.



Łącznie w pierwszej połowie tego roku kopalnie wydobyły niespełna 31,9 mln ton węgla, wobec prawie 32,8 mln ton do połowy 2017 r. (spadek o ponad 900 tys. ton), a wielkość sprzedaży tego surowca zbliżyła się do 31,3 mln ton, wobec prawie 33,4 mln ton w pierwszym półroczu 2017 r.



W całym ub. roku kopalnie wyprodukowały niespełna 65,5 mln ton węgla, wobec prawie 70,4 mln ton rok wcześniej (spadek o 6,9 proc., czyli prawie 4,9 mln ton). Najniższe miesięczne wydobycie odnotowano w grudniu (poniżej 5 mln ton), a najwyższe (powyżej 5,9 mln ton) - w marcu i październiku 2017 r. W tym roku najwyższe wydobycie i sprzedaż węgla odnotowano w marcu (ok. 5,6 mln ton).