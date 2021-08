Brytyjska sprzedaż detaliczna nieoczekiwanie spadła w lipcu. Oficjalne dane pokazały, że przynajmniej niektórzy konsumenci pominęli zakupy, aby śledzić bieg angielskiej reprezentacji w turnieju piłkarskim Euro 2020, lub pozostali w domu z powodu rosnącej liczby infekcji COVID-19.

Sprzedawcy detaliczni poinformowali agencję statystyczną, że zarówno turniej, w którym Anglia doszła do finału, jak i zła pogoda, w zeszłym miesiącu trzymały kupujących z dala od sklepów.

Wielkość sprzedaży detalicznej zmalała w lipcu o 2,5 proc. w porównaniu do czerwca.

– Gwałtowny spadek sprzedaży detalicznej w lipcu można w dużej mierze przypisać rosnącej liczbie zachorowań na COVID-19, co skłoniło niektóre gospodarstwa domowe do unikania sklepów i zmusiło innych do samoizolacji – powiedział Samuel Tombs, ekonomista z Pantheon Macroeconomics.