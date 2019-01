W listopadzie 2018 r. kopalnie wydobyły 5,5 mln ton węgla, sprzedały 5,2 mln ton

Po najwyższym w minionym roku miesięcznym wydobyciu w październiku, w listopadzie 2018 r. polskie kopalnie wydobyły ok. 5,5 mln ton węgla kamiennego, a miesięczna wielkość sprzedaży tego surowca wyniosła 5,2 mln ton - wynika z danych katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP).

Zobacz więcej ZMIERZYĆ SIĘ Z OKAZJĄ: W czterech kopalniach czeskiego OKD zasoby węgla powoli się kończą, co dla polskiego Ministerstwa Energii oznacza okazję. Polska jest blisko, więc mogłaby załatać powstałą dziurę, ale czy nasze górnictwo podoła? BLOOMBERG

W środę Agencja opublikowała dane dotyczące wydobycia i sprzedaży węgla w jedenastym miesiącu ubiegłego roku. Dane obrazujące wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego w całym 2018 r. mają być znane na początku lutego.



Osiągnięte w listopadzie ub. roku wskaźniki są niższe od październikowych, kiedy polskie górnictwo zanotowało najwyższe w minionym roku miesięczne wydobycie (ponad 5,8 mln ton) oraz sprzedaż (prawie 5,7 mln ton). Miesiąc wcześniej, we wrześniu ub. roku, miesięczna produkcja i sprzedaż węgla po raz drugi w historii spadły poniżej 5 mln ton; pierwszy raz nastąpiło to w grudniu 2017 r.



Zanotowane w listopadzie 2018 wyniki są niższe od osiągniętych w tym samym okresie roku 2017, kiedy wielkość wydobycia węgla wyniosła ponad 5,6 mln ton, a jego sprzedaż przekroczyła 5,7 mln ton.



Stan zapasów węgla na zwałach w końcu listopada ub. roku ARP szacuje na ok. 2,4 mln ton, wobec niespełna 2,1 mln ton miesiąc wcześniej i ponad 2,1 mln ton przed rokiem. Oznacza to, że wydobyte w listopadzie ok. 300 tys. ton węgla nie znalazło w tym miesiącu nabywców i trafiło na składowiska.



Od początku 2018 roku do końca listopada kopalnie wydobyły łącznie ok. 58,6 mln ton węgla, wobec blisko 60,4 mln ton w tym samym czasie 2017 r. (spadek o ok. 1,8 mln ton), a wielkość sprzedaży tego surowca wyniosła ok. 57,8 mln ton, wobec ok. 60,8 mln ton w ciągu jedenastu miesięcy 2017 r. (spadek o ok. 3 mln ton).



Wartość listopadowych indeksów węgla kamiennego dla energetyki i ciepłownictwa ARP ma opublikować w najbliższym czasie. W październiku 2018 r. indeks cenowy węgla dla energetyki osiągnął wartość 243,44 zł za tonę (wobec 245,38 zł za tonę we wrześniu), a dla ciepłownictwa 304,73 zł za tonę (wobec 309,50 zł we wrześniu).



W 2017 roku polskie kopalnie wyprodukowały niespełna 65,5 mln ton węgla, wobec prawie 70,4 mln ton rok wcześniej (spadek o 6,9 proc., czyli prawie 4,9 mln ton).



Najniższe miesięczne wydobycie odnotowano w grudniu 2017 i wrześniu 2018 r. (poniżej 5 mln ton), a najwyższe (powyżej 5,9 mln ton) - w marcu i październiku 2017 r. W ub. roku najwyższe wydobycie i sprzedaż węgla odnotowano w październiku (5,7-5,8 mln ton), a ponadto w marcu (ok. 5,6 mln ton).



W końcu listopada ub. roku polskie kopalnie zatrudniały 82,8 tys. pracowników.