W maju wnioski o kredyty o wartości o 91,5 proc. wyższej niż przed rokiem

W maju o 91,5 proc. wzrosła kwota zapytań o kredyty mieszkaniowe w stosunku do maja 2020 r. – poinformowało we wtorek Biuro Informacji Kredytowej. Złożono 47,61 tys. wniosków o kredyt, czyli o 66 proc. rdr więcej.

W maju 2021 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 91,5 proc. w porównaniu z majem 2020 r. – wynika z wtorkowej publikacji BIK Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe.

Jak poinformował BIK, w maju br. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało 47,61 tys. potencjalnych kredytobiorców, w porównaniu do 28,68 tys. rok wcześniej – to wzrost o 66 proc. Średnia wartość wnioskowanego kredytu wyniosła 320,94 tys. zł i jest wyższa o 15,3 proc. niż w maju 2020 r.

„Na wartość Indeksu pozytywnie wpłynął przede wszystkim wzrost średniej kwoty wnioskowanego kredytu, a także wzrost liczby wnioskodawców w porównaniu do maja 2020 r. Ponownie rekordowa w całej historii jest wartość kwot na wnioskach kredytowych (wartości bezwzględne). W maju średnia kwota wnioskowanego kredytu jest o 42,6 tys. (+15,3 proc.) wyższa niż rok temu. Zarówno w aspekcie liczby wnioskodawców, jak i kwoty wnioskowanego kredytu trzeba pamiętać, że w maju 2020 r. mieliśmy do czynienia z niepewnością co do przebiegu i skutków pandemii” – powiedział, cytowany w informacji prasowej, prof. Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej.

Jak wyjaśnia BIK, dane z maja pokazują, że popyt na kredyty mieszkaniowe w ujęciu wartościowym nadal jest w silnym trendzie wzrostowym zapoczątkowanym w listopadzie 2020 r.

„Wzrost średniej kwoty wnioskowanego kredytu do rekordowej kwoty ponad 321 tys. zł, odzwierciedla obecną sytuację na rynku mieszkaniowym, wzrost średniej ceny PUM-u oraz zakup większych nieruchomości. Ponadto wzrost liczby osób zaszczepionych powoduje, że optymizm co do przyszłości wśród Polaków rośnie. Rośnie również inflacja zbliżając się do 5 proc., która może spowodować jeszcze wyższy wzrost cen nieruchomości – wyjaśnił prof. Rogowski.

BIK przypomina, że Indeks Popytu na Kredyty Mieszkaniowe opisuje jedynie stronę popytową rynku kredytów mieszkaniowych i to w ujęciu wartościowym. Nie uwzględnia też zapytań na kredyty powyżej 1 mln zł. Wartość akcji kredytowej jest natomiast determinowana polityką kredytową banków i ich skłonnością do akceptacji ryzyka.

„W mojej opinii, w sytuacji obecnej wysokiej nadpłynności polskiego sektora bankowego, najniższego ze wszystkich produktów kredytowych poziomem szkodowości kredytów mieszkaniowych oraz faktu, że prawie 80 proc. wnioskodawców uzyskuje kredyt, w kolejnych miesiącach należy oczekiwać wysokiego wzrostu akcji kredytowej w ujęciu wartościowym i marcowe rekordowe 7,3 mld zł może już niebawem zostać przekroczone” - oszacował prof. Rogowski.