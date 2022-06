W maju zarejestrowano w Polsce o prawie 13 proc. mniej nowych aut

W maju br. zarejestrowano w Polsce ponad 41,2 tys. nowych samochodów osobowych oraz dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony; to mniej o 12,81 rdr oraz o 3,61 proc. więcej niż w kwietniu br. - podał Samar.

Według Instytutu to już 11. z rzędu spadek sprzedaży w ujęciu rocznym. Wynika on z ograniczonej dostępności mikroprocesorów i problemów z surowcami. Zdaniem ekspertów do tego należy dodać dynamicznie rosnące ceny samochodów i paliw oraz stopy procentowe, a także inwazję Rosji na Ukrainę, skąd pochodzi część surowców i komponentów wykorzystywanych przez europejskich producentów.

Z raportu wynika, że w maju br. udział klientów indywidualnych w całkowitej liczbie rejestracji samochodów osobowych wyniósł 28,99 proc., a na firmy przypadło 71,01 proc. Jak zaznaczyli autorzy raportu, w liczbach bezwzględnych oznacza to, że klienci instytucjonalni kupili 25 tys. 490 aut. Statystyka ta jednak nie uwzględnia osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych, które w CEPiK klasyfikowane są w grupie "osób fizycznych". Ponieważ w grupie osób fizycznych mogą również znaleźć się firmy, rzeczywisty rozkład rejestracji pomiędzy obiema grupami klientów może się jeszcze bardziej zwiększyć - dodano.

W maju cztery z piętnastu marek klasyfikowanych na liście rankingowej zanotowały wzrost liczby aut zarejestrowanych w 2022 roku w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Liderem była KIA ze wzrostem o 25,05 proc., a największy spadek (o 41,11 proc.) zanotowała Skoda - podano.

Według prognozy Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar w tym roku zarejestrowanych zostanie 440 tys. sztuk nowych samochodów osobowych, czyli o ok. 1,5 proc. mniej niż wstępne szacunki, oraz 68 tys. nowych aut dostawczych - tj. mniej rok do roku o 7,98 proc. "Sytuacja jest jednak dynamiczna i wynik na koniec roku może być odmienny od obecnie zakładanego" - zastrzega organizacja.