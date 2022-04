W marcu ceny w 10 z 13 sieci handlowych były wyższe niż w lutym

W marcu 2022 roku w 10 z 13 objętych badaniem sieci handlowych ceny były wyższe niż w lutym – wynika z raportu Koszyk Zakupowy firmy ASM Sales Force Agency. Średnia cena koszyka zakupowego wzrosła o ok. 2 proc.

„Badanie i Raport Koszyk Zakupowy przeprowadzone przez ASM Sales Force Agency wykazało w marcu 2022 r. średnią cenę koszyka na poziomie 239,93 zł. To wzrost o 4,69 zł, czyli ok. 2 proc. w porównaniu do lutego br. Najmocniej widoczna podwyżka cen została odnotowana w grupie produktów kojarzących się ze świętami” – napisano w raporcie.