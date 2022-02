W marcu Japonia zatwierdzi rekordowy budżet

Budżet na rozpoczynający się w kwietniu nowy rok fiskalny, którego wartość wyniesie 936,14 mld USD, będzie największym planem japońskich wydatków w historii. Premier Fumio Kishida liczy na to, że dzięki niemu wyciągnie on trzecią co do wielkości gospodarkę świata z zapaści wywołanej przez pandemię COVID-19.

W poniedziałek budżet został zatwierdzony przez ustawodawców partii rządzącej w komisji budżetowej niższej izby. We wtorek zostanie on poddany pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym, na co zgodziły się już bloki rządzący i opozycyjny.

Biorąc pod uwagę większość rządzącego bloku w obu izbach parlamentu, ustawa budżetowa zostanie uchwalona 30 dni po przesłaniu jej do izby wyższej.

Będzie to oznaczało najszybsze uchwalenie budżetu od 1999 roku.