W marcu zarejestrowano w Polsce o prawie 18 proc. mniej nowych aut

W marcu br. zarejestrowano w Polsce ponad 45 tys. 666 nowych samochodów osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5t, co oznacza spadek o 17,77 proc. rdr oraz wzrost o 17,81 proc. niż w lutym br. - podał Samar.