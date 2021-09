W Muzeum Wraków w Sztokholmie są zabytki z Zatoki Gdańskiej

Morskie wraki są pamiątką po szlakach handlowych, komunikacyjnych oraz licznych wojnach. Wśród eksponatów są elementy wyposażenia szwedzkiego galeonu zatopionego podczas bitwy pod Oliwą w XVII w.

W Sztokholmie otwarto w czwartek Muzeum Wraków, poświęcone statkom spoczywającym na dnie Morza Bałtyckiego.

— Morze Bałtyckie jest wyjątkowe w skali świata pod względem liczby wraków. Tysiące obiektów mogło przetrwać w wodzie dzięki niewielkiemu zasoleniu i braku świdraka okrętowego [małż niszczący drewno — red.]. Stosunkowo płytkie morze daje też możliwość ich penetracji — powiedziała Susanna Allesson Nyberg, kuratorka wystawy.

Na wystawie prezentowane są elementy wyposażenia, w tym lufa armaty ze szwedzkiego galeonu „Solen" (słońce) zatopionego w Zatoce Gdańskiej podczas bitwy pod Oliwą. Zwycięska dla Polaków bitwa rozegrała się w 1627 r. między flotą polską a eskadrą okrętów ze Szwecji. „Solen" zatonął na skutek celnego wysadzenia w powietrze przez Szwedów, aby uniknąć zajęcia przez Polaków. Stąd pochodzi powiedzenie, że „tamtego dnia pod Gdańskiem słońce zaszło w południe".

Na ślad szwedzkiego okrętu natrafiono w 1969 r. podczas budowy Portu Północnego w Gdańsku. Wydobyte z niego przez polskich archeologów artefakty zostały przekazane Narodowemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku.

Zabytki z wraku „Solen” zostały użyczone sztokholmskiemu muzeum na okres pięciu lat. Szwedzka strona pokryła koszty transportu i ubezpieczenia.

Na ekspozycji można zobaczyć także element wraku promu „Estonia”, który zatonął na Bałtyku w 1994 r., pochłaniając 852 ofiary. Jest nim zawias z furty dziobowej. Jedna ze 137 ocalałych osób przekazała na wystawę budzik, jaki zabrała ze sobą, na którym wskazówki zatrzymały się w chwili tragedii.

Większość prezentowanych zabytków, od czasów wikingów do współczesności, nie jest jednak autentyczna, gdyż jak podkreśliła kuratorka wystawy „woda i osady denne Bałtyku lepiej je chronią”. Dominują kopie, hologramy oraz zdjęcia. Można natomiast poznać kulisy pracy nurków i archeologów i pod wodą, i na powierzchni, wcielając się w ich role. Prezentowane filmy skłaniają do refleksji, co pozostawimy po sobie na dnie morza — śmieci.

Muzeum Wraków znajduje się na wyspie Djurgarden w pobliżu głównej atrakcji turystycznej Sztokholmu — Muzeum Vasa, czyli galeonu zatopionego w 1628 r. podczas pierwszego rejsu. Okręt został wydobyty w 1961 r., a od 1990 r. można go zwiedzać.