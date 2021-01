W noworoczych wyprzedażach więcej produktów podrożało niż potaniało

W tym roku z noworocznych wyprzedaży, ze względu na zamknięcie galerii handlowych, można skorzystać głównie w internecie, w efekcie ceny dwóch trzecich produktów sprzedawanych w sieci wzrosły - wynika z analizy Deloitte i Dealavo. Droższe było drobne AGD, konsole, zabawki i produkty z kategorii muzyka.

"Polacy przyzwyczaili się już do poświątecznych wyprzedaży i bardzo chętnie z nich korzystają. W tym roku sytuacja jest o tyle specyficzna, że zaraz po świętach, na skutek obostrzeń, centra handlowe nie otworzyły się i wciąż pozostają zamknięte. E-commerce był więc na wygranej pozycji" – mówiła, cytowana w analizie, Anna Winnicka z Deloitte.

fot. Borys Skrzyński

W ramach „Świątecznego Barometru Cenowego” eksperci analizowali ceny kategorii produktów najczęściej wybieranych przez Polaków na prezenty. Przyjrzeli się ofertom ponad 1000 sklepów z branży e-commerce od 20 listopada 2020 (tydzień przed Black Friday) do 7 stycznia 2021 r. Do analizy wybrano ponad 400 produktów z kategorii: drobne AGD, akcesoria elektroniczne, czekolady, DIY, drony, gry, konsole, kosmetyki, książki, laptopy, muzyka, perfumy, planszówki, smart speakers, smartfony, artykuły sportowe, tablety, telewizory, wearables, zabawki oraz zegarki.

Z ostatniej edycji badania obejmującej początek stycznia wynika, że ruch cenowy w największych sklepach internetowych w porównaniu z cenami z połowy listopada 2020 r. wyniósł 3,7 proc. Oznacza to, że znacznie więcej produktów zdrożało niż potaniało, mimo kampanii reklamowych mówiących o obniżkach.

Ceny dwóch trzecich produktów w analizowanym okresie wzrosły. "Średni wzrost wyniósł 8 proc., ale istotne jest to, że w przypadku 32 proc. z nich wzrost ten wyniósł powyżej 5 proc. Tylko jedna trzecia analizowanych produktów miała obniżone ceny, co pokazuje, że sprzedawcy większą wagę przywiązywali do marketingowych przekazów niż rzeczywistych obniżek" – dodała Winnicka.

Kategorie, w których średnie ceny wzrosły to drobne AGD, konsole, zabawki i produkty z kategorii muzyka. Tańsze były natomiast laptopy, drony i słodycze. Spadek cen był jednak symboliczny - średnio wyniósł 5,3 proc., 11 proc. produktów miało obniżki głębsze niż 5 proc.