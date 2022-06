W oczekiwaniu na kolejne dane o inflacji

Dziś już widać lekką zadyszkę wśród inwestorów, a notowania kontraktów terminowych na amerykańskie indeksy rozpoczynają handel od lekkiego cofnięcia. W podobnym tonie rozpoczyna się sesja na Starym Kontynencie, gdzie niemiecki Dax ponownie cofa się w kierunku 14500 pkt. Sentyment cały czas pozostaje wrażliwy ze względu na potrzebę podwyższania kosztu pieniądza w celu ustabilizowania inflacji. Mimo mieszanego sentymentu notowania ropy naftowej pozostają relatywnie wysoko. Baryłka WTI wyceniania jest tuż poniżej 120 USD. Dziś opublikowane zostaną dane o zapasach paliw w USA. Wczorajszy raport API nieoczekiwania wskazał na wzrost stanów magazynowych ropy o blisko 2 mln baryłek. Perspektywa cen paliw kształtująca inflację będzie obecnie jednym z głównych czynników wpływających na sentyment wśród inwestorów.

Na rynku walutowym relatywnie silny pozostaje dolar, co w największym stopniu widać po notowaniach USDJPY, które ze względu na utrzymanie ultra-gołębiej polityki szybują powyżej 133 i trudno powiedzieć gdzie ten rajd może się zakończyć. Do maksimów z 2002 na 135 brakuje już bardzo niewiele. Czynnikiem ograniczającym przestrzeń do wzrostów byłoby rozpoczęcie skoordynowanych przez Japonię i USA interwencji walutowych. Eurodolar w oczekiwaniu na jutrzejszą zmianę retoryki ze strony EBC utrzymuje się poniżej 1.07. Pod presją znajdują się waluty surowcowe. Para AUDUSD spada w kierunku 0.72, a NZDUSD poniżej 0.65.

Dziś na krajowym podwórku w centrum uwagi rynków będzie decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Ze względu na zawiłą komunikację RPP z rynkiem nie można być przekonanym co do skali podwyżki. Zakres ruchu powinien mieścić się w przedziale 50-100 punktów bazowych. Konsensus rynkowy i my spodziewamy się kolejnej podwyżki o 75 punktów bazowych do 6.00% w przypadku stawki referencyjnej. W sytuacji gdy zdecydowana większość banków centralnych znajduje się w fazie zdecydowanego zacieśniania polityki monetarnej sama decyzja powinna mieć ograniczony wpływ na notowania złotego. Nie licząc tego kalendarium makroekonomiczne nie należy do najciekawszych, a rynek będzie wyczekiwał na publikację piątkowych danych o inflacji w USA.