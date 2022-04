W oczekiwaniu na odpowiedź Zachodu

Tydzień rozpoczyna się bez wyraźnego kierunku na rynkach finansowych, a zmienność pozostaje niewielka. Inwestorzy starają się zinterpretować możliwe implikacje gospodarcze po kolejnych tragicznych informacjach z Ukrainy.

Zbrodni, jakich dopuściły się wojska rosyjskie na okupowanych terenach Ukrainy, będą prowadziły do następnych sankcji i silniejszej izolacji gospodarczej. Jak na razie nie widać większego przekonania na rynku, a część uczestników czeka na odpowiedź krajów Zachodu. Choć wojna w Ukrainie trwa i pochłania kolejne ofiary, to z każdymi następnymi informacjami skala negatywnej reakcji jest coraz mniejsza. Przypomina to nieco kolejne fale pandemii, które wiązały się z coraz mniejszymi negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi.