W oczekiwaniu na przebudzenie naszego rynku

Wydaje się, że im dalej od frontu wojennego i problemu z podażą surowców energetycznych, tym lepiej. Problemy z cenami prądu, gazu i węgla silnie oddziałują na oczekiwania co do rozwoju sytuacji gospodarczej w naszym kraju, a także za naszą zachodnią granicą. Przewidywane szybsze i większe podwyżki stóp procentowych w USA w porównaniu z Europą skutkują umocnieniem się dolara do euro i złotego, a to tworzy presję na szeroko rozumiane emerging markets, a w szczególności na nasz rynek akcji. Ostatni odczyt polskiego PKB za II kwartał zaskoczył negatywnie i podsycił obawy o rozwój sytuacji gospodarczej. Te wszystkie czynniki oraz wejście w życie wakacji kredytowych, które nie sprzyjało i tak już bardzo poturbowanemu sektorowi bankowemu spowodowały, że GPW zachowywała się gorzej niż rynki amerykański i niemiecki.

Warto jednak zauważyć, że zwiększa się skala pesymizmu na naszym rynku, a to paradoksalnie jest całkiem pozytywnym sygnałem. Różnego rodzaju wskaźniki sentymentu znajdują się obecnie albo blisko strefy wyprzedania, albo są już w niej od pewnego czasu. Oczywiście nie jest to jeszcze czynnik, który doprowadzi do lepszego zachowania się naszego rynku, ale odzwierciedla duże zniechęcenie inwestorów. Od czerwca WIG20 porusza się z dosyć dużą zmiennością w wąskim przedziale 1650-1750 pkt i nie jest w stanie go opuścić. To męczy inwestorów i powinno doprowadzić niedługo do wybicia w którąś ze stron.

Z pozytywów trzeba odnotować często bardzo niskie wyceny spółek, które wiele już dyskontują. Wskaźnik cena do prognozowanego zysku na koniec czerwca dla indeksu WIG oscylował w okolicy 8. Ostatni raz tak nisko byliśmy w latach 2008-2009, kiedy przez świat przetaczał się poważny kryzys finansowany wywołany upadkiem banku Lehman Brothers. Spółki wzrostowe zeszły z wycenami często do poziomów, jakie na globalnych rynkach są charakterystyczne raczej dla spółek tzw. value. Dobrym przykładem jest sektor gier.

Reasumując, ostatni miesiąc był relatywnie słaby dla polskiego rynku akcji w stosunku do indeksów zagranicznych. Teoretycznie nasze akcje mają sporo do nadrobienia, szczególnie, że ich wyceny są dość atrakcyjne z historycznego punktu widzenia. Kluczowymi rodzajami ryzykami pozostają jednak wojna w Ukrainie, inflacja, a tym samym zachowania banków centralnych na całym świecie oraz ceny surowców energetycznych, które mogą wpędzić światową gospodarkę w poważniejszy kryzys.