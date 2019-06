W oczekiwaniu na rozstrzygnięcie szczytu G20

Od kilku dni inwestorzy skupiają niemal całość swojej uwagi na zbliżającym się szczycie G20, a dokładniej rzecz biorąc na potwierdzonym, sobotnim spotkaniu pomiędzy Donaldem Trumpem a Xi Jinpingiem.

Spływające doniesienia prasowe pozostają mieszane, co znajduje również swoje odzwierciedlenie w notowaniach kontraktów terminowych na S&P500, które w przeciągu ostatnich dni konsolidują się pomiędzy 2.920 pkt. a 2.940 pkt. Z jednej strony mieliśmy do czynienia z nieoficjalną informacją ze strony South China Morning według której obie strony konfliktu uzgodniły tymczasowy rozejm, a także komentarzami Stevena Mnuchina stwierdzającymi, że umowa handlowa jest już w 90% kompletna. Z drugiej natomiast ton retoryki Donalda Trumpa w wywiadzie udzielonemu Fox News przed dwoma dniami wskazuje na brak złagodzenia kursu wobec Państwa Środka. Amerykański prezydent stwierdził, że to Chinom bardziej zależy na podpisaniu umowy handlowej niż Stanom Zjednoczonym, a brak porozumienia oznaczał będzie nałożenie kolejnych ceł, co potwierdził wczoraj również Larry Kudlow. Tym razem jednak początkowa stawka celna na pozostały chiński eksport miałaby wynosić nie 25% a 10%. Z kolei Wall Street Journal poinformował wczoraj, że Xi Jingping zamierza na jutrzejszym spotkaniu przedstawić Donaldowi Trumpowi zestaw warunków koniecznych do spełnienia zanim dojdzie do podpisania umowy handlowej. Wśród nich znajduje się zniesienie restrykcji nałożonych wobec Huawei, a także wcześniej wprowadzonych ceł. Towarzysząca jutrzejszemu spotkaniu niepewność sprawia, że w razie korzystnego wyniku jutrzejszych rozmów istnieje pole do odbicia amerykańskich indeksów w kierunku ostatnich szczytów. Jednocześnie spływające doniesienia wskazują, że droga do finalnego porozumienia nie będzie łatwa. Dojściu do kompromisu powinno natomiast sprzyjać spowolnienie gospodarek obu państw, a także zbliżające się wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Obie te kwestie nie są bowiem czynnikami zachęcającymi do dalszej eskalacji konfliktu. Donald Trump wykorzystał wizytę w Osace również do spotkania z przywódcami Japonii oraz Indii, gdzie przedmiotem rozmów były przede wszystkim kwestie handlowe.



Niepewny wynik jutrzejszego spotkania sprawia, że na rynku walutowym najmocniejszy pozostaje dzisiaj z rana szwajcarski frank. Odbicie po wczorajszej publikacji obliczanego przez Komisję Europejską indeksu nastrojów notuje euro, czemu sprzyja również lepszy od prognoz odczyt inflacji z Francji. Najsłabiej radzi sobie z kolei amerykański dolar a także funt, któremu nie przestają ciążyć obawy związane z kwestią Brexitu, rozbudzane przez ostatnie komentarze ze strony Borisa Johnsona.