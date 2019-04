W Orange klienci podpisują dokumenty na tablecie. To efekt współpracy operatora z Infinite IT Solutions i Samsung.

Ponad 100 tysięcy klientów Orange Polska w niemal 200 salonach operatora skorzystało z możliwości podpisania dokumentów na ekranie tabletu, z wykorzystaniem podpisu biometrycznego. Dzięki temu, w niespełna trzy miesiące zaoszczędzono ponad pół miliona kartek papieru. Dokumenty sprzedażowe i obsługowe w elektronicznej formie łatwiej przesyłać i skatalogować. Rozwiązanie to może być dostosowane do potrzeb różnych firm czy instytucji.

Orange Polska jest pierwszym w Polsce operatorem telekomunikacyjnym, który umożliwia swoim klientom podpisywanie dokumentów na tablecie. Oznacza to, że klienci, którzy będą zawierać np.: umowę w salonie, podpiszą ją na tablecie, a dokument trafi na ich skrzynkę mailową w wersji elektronicznej. Na życzenie klienta dokumenty mogą zostać wydrukowane, ale tylko w jednym egzemplarzu. Cały proces przebiega bardzo szybko, a podpisany w ten sposób dokument daje klientowi takie same prawa m.in. do rękojmi i reklamacji, jak wersja papierowa.

- Wykorzystanie tabletów do podpisywania umów było bardzo dobrą decyzją, potwierdzają to zarówno klienci jak i nasi pracownicy. Zauważają wiele pozytywnych efektów tej innowacji, m.in. mniej pomyłek, szybsze uruchomienie usługi, dużo mniej drukowanego papieru, automatyzację procesów. Chcemy teraz udostępnić taką możliwość we wszystkich salonach w Polsce – to rozwiązanie wygodne dla klientów, ułatwiające naszą pracę, a do tego ekologiczne - mówi Karolina Gorzewska z Orange Polska.

Salony Orange wyposażono w tablety Samsung P580. System informatyczny został dostosowany do potrzeb Orange Polska przez Infinite IT Solutions z wykorzystaniem platformy Signatus. Zapisuje ona złożony podpis, współrzędne geograficzne, dynamikę oraz sposób pisania, które są charakterystyczne dla każdego z nas. Następnie te dane są szyfrowane i dołączane do pliku. Dzięki zabezpieczeniom, takiego podpisu nie można skopiować ani przenieść na inny dokument.

- Ważne jest, aby dostępne na rynku technologie dostosować do realizowanych procesów, a nie odwrotnie. Wtedy wdrożenie przebiega szybciej i łatwiej, a korzyści są szybko zauważalne. Tak właśnie było w przypadku projektu dla Orange Polska. Tym bardziej cieszy nas fakt, że klienci doceniają wprowadzoną zmianę – komentuje Andrzej Mioduski z Infinite IT Solutions.

- Tablety Samsung gwarantują stabilność zainstalowanego oprogramowania oraz bezpieczeństwo przetwarzanych danych na najwyższym poziomie – zapewnia Marek Pajączkowski z Samsung.

e-Podpisywanie (https://infinite.pl/oferta/e-podpisywanie.html#) to duża wygoda zarówno dla firmy jak i jej klientów. To całkowicie bezpieczne rozwiązanie, spełniające wymogi obowiązującego prawa. Możliwości jego wykorzystania jest bardzo dużo i można je dostosować do konkretnego biznesu – np. zbierania zgód, protokołów, umów, dokumentów sprzedażowych, obsługowych i wielu innych. Może się sprawdzić zwłaszcza w firmach o rozproszonej strukturze do zadań HR , administracyjnych czy logistycznych.

