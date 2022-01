W pandemii globalne koszty związane ze zdrowiem psychicznym mogą przekroczyć 6 bln USD

Roczne globalne koszty związane ze zdrowiem psychicznym m.in. wywołane pandemią mogą do 2030 r. wynosić ponad 6 bln dol. - wynika z raportu firmy doradczej Deloitte. Dodano, że opieka zdrowotna na całym świecie odpowiada za 4 proc. emisji dwutlenku węgla.

Według raportu na temat opieki zdrowotnej "2022 Global Health Care Outlook. Are we finally seeing the long-promised transformation?", przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte, w 2022 r. światowy sektor opieki zdrowotnej w dalszym ciągu stawiać będzie czoła wyzwaniom związanym z nieustępującą pandemią.