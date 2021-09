W pandemii skrócił się średni okres finansowania faktury

W pandemii o 34 proc. wzrosła wartość faktur przekazywanych do finansowania w sektorze faktoringu online dla mikrofirm; a średni okres finansowania faktury skrócił się o 5 dni - wynika z danych firmy faktoringowej NFG, współpracującej z Krajowym Rejestrem Długów.

Z danych firmy faktoringowej NFG wynika, że w pandemii spadła wśród mikrofirm średnia liczba finansowań. O ile przed pandemią jeden mikroprzedsiębiorca dokonywał ich w ciągu miesiąca średnio 4-5, o tyle teraz robi to rzadziej (3-4 razy na miesiąc). Skrócił się też o 5 dni średni okres finansowania faktury. Przed pandemią było to 43 dni, a obecnie 38 dni.

Z kolei o jedną trzecią (34 proc.) wzrosła wartość jednej faktury oddawanej do finansowania: z 5094 zł na koniec 2019 r. do 6824 zł obecnie. Podobnie jest ze średnim finansowaniem przypadającym na jednego klienta. Przed pandemią finansował on w miesiącu faktury na 21 tys. zł; na koniec I półrocza br. było to 23,3 tys. zł miesięcznie.

Zdaniem ekspertów przedsiębiorcy zaczęli szukać sposobów na "pozyskanie szybkiej gotówki" oraz bardziej motywować kontrahentów do terminowej spłaty zobowiązań. Jak ocenił Dariusz Szkaradek, prezes firmy faktoringowej NFG, będącej partnerem Krajowego Rejestru Długów, w pandemii mikrofirmy ostrożniej pochodzą do kwestii odroczonych płatności. "Godzą się na nie wyłącznie w przypadku stałych, zaufanych klientów. Nie akceptują wydłużania terminów zapłaty, jeśli nie jest to absolutnie konieczne" - wskazał. Według niego zachowanie płynności finansowej ma dla nich znaczenie priorytetowe.