W październiku wzrost gospodarczy w strefie euro spowolnił

Wzrost działalności gospodarczej w strefie euro spowolnił w tym miesiącu, ponieważ firmy borykają się z rosnącymi kosztami spowodowanymi ograniczeniami w łańcuchu dostaw, wynika z badania przeprowadzonego w piątek.

Złożony indeks menedżerów ds. zakupów (Flash Composite Purchasing Managers' Index) firmy IHS Markit, wskaźnik ogólnej kondycji gospodarki, zmniejszył się w październiku do sześciomiesięcznego minimum 54,3 z 56,2 odnotowanych we wrześniu.

Zrównało się to z najniższą prognozą w ankiecie Reutersa, która przewidywała skromniejszy spadek do 55,2, ale nadal było to znacznie powyżej poziomu 50, który oddziela wzrost od kurczenia się.

– Ostre spowolnienie w październiku oznacza, że strefa euro rozpoczyna czwarty kwartał z najsłabszą dynamiką wzrostu od kwietnia – powiedział Chris Williamson, główny ekonomista IHS Markit.