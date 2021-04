W pierwszym kwartale 2021 r. JSW zmniejszyła produkcję węgla

W I kw. br. kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej wyprodukowały 3,4 mln ton węgla - niespełna 10 proc. mniej niż w poprzednim kwartale oraz 16,6 proc. mniej niż w okresie analogicznym w ub.r. O blisko 15 proc. wobec I kw. 2020 wzrosła natomiast sprzedaż węgla.

We wtorek JSW opublikowała wyniki operacyjne osiągnięte w pierwszych trzech miesiącach roku. Spadek produkcji węgla koksowego - dominującego w wydobyciu kopalń JSW - wyniósł 1,6 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału i 12,8 proc. w odniesieniu do produkcji sprzed roku.

W pierwszym kwartale br. produkcja węgla koksowego wyniosła 2,77 mln ton, a węgla energetycznego ok. 630 tys. ton. To o około jedną trzecią mniej niż kwartał wcześniej oraz rok temu.

Sprzedaż węgla z JSW w pierwszym kwartale br. wyniosła ok. 3,82 mln ton (w tym 2,99 mln ton węgla koksowego) i była niższa w porównaniu do czwartego kwartału 2020 r. o 4,4 proc., zaś w odniesieniu do pierwszego kwartału 2020 - wyższa o ok. 14,9 proc.

Do odbiorców zewnętrznych trafiło ponad dwie trzecie (68 proc.) węgla z kopalń JSW, zaś pozostałą część Grupa zużyła we własnych koksowniach. Produkcja koksu w pierwszym kwartale br. wyniosła ok. 920 tys. ton i była niższa w porównaniu do poprzedniego kwartału o 1,2 proc., zaś w stosunku do sytuacji sprzed roku - wyższa o ok. 11 proc.

Jak podała jastrzębska spółka, cena węgla hard (koksowego), wyznaczona metodą Nippon Steel w oparciu o średnią koszyka indeksów z okresu grudzień-luty, wzrosła w pierwszym kwartale br. - w stosunku do uzgodnionej na poprzedni okres - o ok. 5 proc.

"Dla transakcji prowadzonych w oparciu o bieżące notowania spotowe najczęstszym wyznacznikiem jest The Steel Index (TSI) obejmujący koszyk węgli hard. Średnia dziennych notowań dla tego indeksu za pierwszy kwartał 2021 r. w stosunku do średniej czwartego 2020 r. wzrosła o ok. 17 proc. Średnia dziennych notowań dla indeksu węgli semi-soft za pierwszy kwartał 2021 r. w stosunku do średniej czwartego kwartału 2020 r. wzrosła o ok. 38 proc." - poinformowała JSW.

Szacowana średnia cena (wyrażona w złotych) węgli koksowych sprzedanych przez JSW odbiorcom zewnętrznym w pierwszym kwartale 2021 r. w stosunku do ubiegłego kwartału wzrosła o ok. 7 proc. Po przeliczeniu na dolary według średniego kursu NBP z danego kwartału, wzrost wyniósł również ok. 7 proc. Natomiast średnia cena węgla energetycznego sprzedanego przez JSW w pierwszym kwartale br. w stosunku do poprzedniego kwartału spadła o ok. 10 proc.

Notowania koksu wielkopiecowego na rynku europejskim wzrosły z kwartału na kwartał o ok. 46 proc. Znaczący wzrost notowań nastąpił w marcu, który jednak - ze względu na harmonogram negocjacji z kontrahentami JSW - nie mógł być uwzględniony w cenach uzgadnianych na pierwszy kwartał. Średnia cena kontraktowa koksu ogółem (wyrażona w złotych) sprzedanego przez Grupę JSW w pierwszym kwartale wzrosła z kwartału na kwartał o ok. 18 proc.