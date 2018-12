W PKN Orlen zarząd i związki uzgodniły zmiany ZUZP i wzrost wynagrodzeń na 2019 r.

Zarząd PKN Orlen i działające w tej spółce organizacje związkowe podpisały porozumienie w sprawie zmiany Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP). W odrębnym porozumieniu strony ustaliły także wzrost wynagrodzeń pracowników płockiego koncernu na 2019 r.

Jak poinformowało w czwartek biuro prasowe PKN Orlen, odnosząc się do uzgodnień zawartych ze związkowcami, "pierwszy raz w historii firmy obie strony porozumiały się w sprawie wzrostu wynagrodzeń w roku poprzedzającym ich realizację".



Spółka podała, iż w ramach porozumienia ustalono "wzrost wynagrodzeń na rok 2019 o 250 zł brutto dla pracowników zatrudnionych w niższych kategoriach zaszeregowania oraz nagrody jednorazowe w kwocie 2100 zł dla pracowników zatrudnionych w wyższych kategoriach, z wyłączeniem wyższej kadry zarządzającej". "Nagrody jednorazowe dla pracowników PKN Orlen oraz zasady ich wypłaty będą przedmiotem dalszych negocjacji płacowych, które zaplanowano na styczeń 2019 r." - zaznaczył płocki koncern.



PKN Orlen podkreślił jednocześnie, że przyjęte w odrębnym dokumencie uzgodnienia, dotyczące zmiany ZUZP "będą obowiązywać od 1 kwietnia 2019 r., po ich zarejestrowaniu przez Państwową Inspekcję Pracy". Wśród najważniejszych z nich spółka wymieniła m.in.: rozszerzenie ścieżek kariery poprzez dodanie nowych stanowisk w obszarach produkcji, podniesienie minimalnych i maksymalnych widełek płac czy wprowadzenie nowych stanowisk traderów, zajmujących się transakcjami na giełdach towarowych i finansowych.



"Uzgodnione ze związkami zawodowymi zmiany, traktuję jako inwestycję, która już w ujęciu krótkoterminowym powinna przynieść pozytywne efekty dla Spółki. Biorąc pod uwagę aspekt społeczny, śmiało można stwierdzić, że negocjacje dotyczące Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy były w ostatnim czasie jednym z najważniejszych procesów w spółce. Tym bardziej, że rozmowy te połączone były z dyskusją w sprawie wzrostu płac w 2019 r." - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie koncernu. Jak ocenił, "bardzo istotne jest, że wypracowane nowe warunki są optymalne z punktu widzenia finansów i rozwoju spółki"



"Jestem przekonany, że zmiany będą miały istotny wpływ na realizację naszej strategii biznesowej. Umożliwią bowiem wzrost zaangażowania pracowników, osiąganie przez nich odpowiednich kompetencji, wiedzy i umiejętności. Przyczynią się też do pozyskania i utrzymania odpowiednich pracowników w obszarach, w których się rozwijamy. Liczę, że nowe zasady zarówno w zakresie ZUZP, jak i wzrostu wynagrodzeń w 2019 r. zostaną pozytywnie odebrane przez pracowników. Budowa dobrych i stabilnych warunków zatrudnienia oraz inwestowanie w rozwój pracowników należą do naszych priorytetów" – dodał prezes PKN Orlen.



Spółka poinformowała, że "obok zmian o charakterze porządkującym i dostosowującym zapisy ZUZP do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, uelastyczniono zasady zatrudniania oraz rozwoju kompetencji pracowników".



Wcześniejsze porozumienie, dotyczące podwyżek płac pracowników PKN Orlen na 2018 r. przedstawiciele zarządu i związków zawodowych spółki zawarli z końcem lutego tego roku, czyli w ostatnim terminie wskazanym przez ZUZP.



Uzgodnione wówczas obligatoryjny wzrost wynagrodzeń zasadniczych od 1 kwietnia w kategoriach zaszeregowania 0-2 w wysokości 330 zł brutto, w kategoriach 3-5 w wysokości 300 zł brutto, a w kategoriach 6-7 w wysokości 180 zł brutto; ponadto przewidziano uznaniowy wzrost wynagrodzeń o 50 zł brutto, a także wypłatę w dwóch równych częściach nagród jednorazowych w łącznej wysokości 3500 zł brutto. Ustalono też wzrost miesięcznej składki podstawowej Pracowniczego Programu Emerytalnego o 20 zł do kwoty 200 zł ze skutkiem od 1 marca oraz jednorazowe zasilenie kwotą 500 zł brutto do 1 czerwca br. pracowniczych kart zakupowych, co oznacza w tym przypadku wzrost o 30 zł.



W 2017 r. brak porozumienia płacowego w PKN Orlen oznaczał, że zgodnie z obowiązującym tam ZUZP pracodawca musiał wydać do 10 marca zarządzenie w sprawie wzrostu płac w spółce. W decyzji tej określono wówczas wysokość obligatoryjnych nagród w łącznej kwocie 4600 zł oraz ustalono wysokość podwyżek uznaniowych do 1600 zł średnio na pracownika. W zarządzeniu nie zapisano wtedy podwyżek obligatoryjnych na 2017 r.



Także w 2013 r. negocjacje płacowe ówczesnego zarządu i związków zawodowych PKN Orlen nie przyniosły porozumienia. W wydanym wtedy zarządzeniu wskaźnik wzrostu wynagrodzeń zasadniczych ustalono na 0 proc., a wysokość nagród indywidualnych, uzależnionych od oceny rocznej pracownika, na 1 tys. zł. Decyzję tę uzasadniono wtedy dbałością o zachowanie kondycji finansowej płockiego koncernu.



Z kolei w 2016 r. porozumienie płacowe między zarządem a związkami PKN Orlen zawarto w piątej z kolei turze negocjacji, w ostatnim możliwym wówczas terminie - z końcem lutego. Uzgodniono wówczas obligatoryjną podwyżkę wynagrodzenia dla wszystkich pracowników płockiego koncernu z wyrównaniem od 1 stycznia 2016 r. w wysokości 200 zł oraz podwyżkę uznaniową na jednego pracownika od 1 kwietnia 2016 r. w wysokości 100 zł. Wynegocjowano też dwie nagrody po 1500 zł - w marcu i grudniu 2016 r. dla każdego zatrudnionego w spółce.



PKN Orlen jest największym, strategicznym podmiotem branży rafineryjno-petrochemicznej w Polsce i jednym z największych w Europie. W zakładzie głównym spółki w Płocku zatrudnionych jest ponad 4,5 tys. pracowników, a w całej grupie Orlen ponad 19,5 tys. osób.