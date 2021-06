W Polsce może powstać rafineria metali ziem rzadkich

Notowany na kanadyjskiej giełdzie Mkango Resources porozumiał się z Grupą Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” w sprawie współpracy przy ocenie wykonalności i budowie na terytorium Polski rafinerii metali ziem rzadkich.

W wydanym w poniedziałek komunikacie poinformowano o utworzeniu Mkango Polska, polskiej spółki zależnej Mkango. Strony porozumienia zawarły także warunkową umowę dzierżawy na zasadach wyłączności terenu przylegającego do wielkopowierzchniowego kompleksu nawozowo-chemicznego Grupy Azoty PUŁAWY w Puławach.

- Ulokowana na terenie Polskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Rafineria będzie miała dostęp do rynków europejskich i międzynarodowych. Działalność Rafinerii przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw metali ziem rzadkich na rynki Europy, wykorzystywanych w sektorze pojazdów elektrycznych, turbin wiatrowych, pozostałych „zielonych” technologii, oraz innych projektach o strategicznym znaczeniu. Przedsięwzięcie wpisuje się również w podejmowane w Europie inicjatywy na rzecz tworzenia sprawnych i zdywersyfikowanych łańcuchów dostaw – poinformowano w komunikacie.

Równocześnie z pracami nad studium wykonalności dla rafinerii w Polsce, Mkango kontynuuje studium wykonalności kopalni Songwe Hill na terenie Malawi, a także inne projekty, takie jak, m.in. związane z udziałem w HyProMag Limited, spółce rozwijającej na terenie Wielkiej Brytanii produkcję magnesów z metali ziemi rzadkich uzyskanych w drodze recyklingu.

- To projekt o ogromnym potencjale dla Polski, realizowany w czasie, gdy w Europie prowadzone są intensywne działania na rzecz wzmocnienia łańcuchów dostaw krytycznych surowców i transformacji w kierunku zielonej gospodarki – powiedział Jarosław Pączek, dyrektor krajowy Mkango na Polskę. - Utworzenie nowego europejskiego centrum wytwarzania pierwiastków ziem rzadkich jest komplementarne w stosunku do regionalnych projektów, dotyczących produkcji akumulatorów, samochodów elektrycznych oraz energii odnawialnej. Powstanie takiego centrum w Polsce, czyli w samym sercu Europy Środkowej, ma dla spółki Mkango znaczenie strategiczne poprzez uzyskanie bezpośredniego dostępu do europejskiego handlu i transportu - dodał.

Szacuje się, że we wstępnej fazie rafineria będzie produkować rocznie około 2000 ton tlenków neodymu, prazeodymu i / lub tlenku dydymu (NdPr), a także węglanów wzbogaconych pierwiastkami ziem rzadkich, zawierających około 50 ton tlenków dysprozu i terbu. Zgodnie z założeniami, rafineria będzie również produkować węglan lantanu i ceru.