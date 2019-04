W poniedziałek podpisanie porozumienia ws. finansowania Baltic Pipe

W poniedziałek w Brukseli nastąpi podpisanie porozumienia w sprawie finansowania projektu gazociągu Baltic Pipe z unijnego instrumentu Łącząc Europę, poinformowała Komisja Europejska.

W uroczystości wezmą udział premier Mateusz Morawiecki, wiceprzewodniczący KE ds. unii energetycznej Marosz Szefczovicz oraz komisarz ds. energii i działań klimatycznych Miguele Arias Canete.



Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny, mający na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na europejskim rynku. Umożliwi on przesyłanie gazu bezpośrednio ze złóż zlokalizowanych w Norwegii na rynki w Danii i Polsce, a także do odbiorców w sąsiednich krajach. Zdolność przesyłowa ma być na poziomie 9 mld m sześc. rocznie.



Projekt ma na celu m.in. wzmocnienie dywersyfikacji dostaw, integracji rynku gazu i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Danii, Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz regionu Morza Bałtyckiego.



Na początku stycznia Komisja Europejska poinformowała, że w budowę połączenia gazowego między Polską a Danią zostanie zainwestowane ze budżetu UE prawie 215 mln euro. Listę projektów energetycznych, które otrzymają dofinansowanie unijne zatwierdziły już kraje członkowskie. Wśród nich znalazł się duńsko-polski projekt.



Na Baltic Pipe składa się pięć elementów: połączenie systemu norweskiego na Morzu Północnym z systemem duńskim, rozbudowa trasy przesyłu gazu przez Danię, budowa tłoczni gazu na duńskiej wyspie Zelandia, podmorski gazociąg z Danii do Polski wraz z terminalem odbiorczym oraz rozbudowa polskiego systemu przesyłowego.



Gazociągiem Baltic Pipe od października 2022 r. będzie można sprowadzać rocznie do 10 mld m sześc. gazu ziemnego ze złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Łącznie z dostawami poprzez gazoport w Świnoujściu do Polski będzie mogło trafiać 16-17 mld m sześc. gazu z kierunków innych niż wschodni.



Budżet "Łącząc Europę" na transeuropejską infrastrukturę energetyczną na lata 2014-2020 to 5,35 mld euro. Aby zakwalifikować się do dotacji, wniosek musi być "projektem będącym przedmiotem wspólnego zainteresowania" (tzw. PCI). Musi przynieść znaczne korzyści co najmniej dwóm państwom członkowskim, zwiększać bezpieczeństwo dostaw, przyczyniać się do integracji rynku i poprawiać konkurencyjność, a także zmniejszać emisje CO2. Lista projektów "będących przedmiotem wspólnego zainteresowania" jest aktualizowana co dwa lata.