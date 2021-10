Gospodarka Portugalii wzrosła o 2,9 proc. w trzecim kwartale w porównaniu do poprzednich trzech miesięcy. Wpływ na nią miało złagodzenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, poinformował Narodowy Instytut Statystyczny (INE).

Wzrost PKB w trzecim kwartale odzwierciedla stopniowe zmniejszanie ograniczeń mobilności nałożonych z powodu pandemii. W oświadczeniu INE czytamy, że otwarcie gospodarki było możliwe dzięki przynoszącemu odpowiednie rezultaty programowi szczepień przeciwko COVID-19.

Portugalia ma ponad 85 proc. populacji w pełni zaszczepionej przeciwko koronawirusowi. Należy do grupy państw z najwyższym współczynnikiem osób zaszczepionych na świecie.

INE podał, że w okresie od lipca do września uzależniona od turystyki , gospodarka kraju wzrosła o 4,2 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Rząd oczekuje, że gospodarka wzrośnie w tym roku o 4,8 proc. W 2020 roku skurczyła się o 8,4 proc., co było największym spadkiem od 1936 roku.