W porównaniu z II kw. meksykańska gospodarka zmniejszyła się w III kw. o 0,2 proc.

Gospodarka Meksyku zmniejszyła się o 0,2 proc. w III kw. w porównaniu z poprzednim trzymiesięcznym okresem. Jest to pierwszy kwartalny spadek od czasu rozpoczęcia procesu wychodzenia z pandemii.

Spadek wartości produktu krajowego brutto (PKB) był sprzeczny z szacunkami ankietowanych przez Reutersa, którzy przewidywali w III kw. bieżącego roku wzrost gospodarczy na poziomie 0,1 proc. w porównaniu z II kw.

W rzeczywistości wstępne dane krajowej agencji statystycznej INEGI pokazały, że meksykańskie PKB zmniejszyło się w ostatnich trzech miesiącach o 0,2 proc. w porównaniu z okresem od kwietnia do czerwca bieżącego roku.

Jest to pierwszy kwartalny spadek od czasu rozpoczęcia procesu wychodzenia z pandemii. Ostateczne dane o PKB za trzeci kwartał dla drugiej co do wielkości gospodarki Ameryki Łacińskiej mają zostać opublikowane 25 listopada.