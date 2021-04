W razie secesji Szkocji Royal Bank of Scotland przeniesie się do Londynu

Grupa bankowa NatWest, która jest właścicielem m.in. Royal Bank of Scotland, ostrzegła w czwartek, że w przypadku niepodległości Szkocji przeniesie swoją siedzibę z Edynburga do Londynu.

"Jesteśmy neutralni w kwestii niepodległości Szkocji. Jest to coś, o czym naród szkocki powinien zdecydować" - powiedziała prezes NatWest Group, Alison Rose. Ale zarazem dodała: "Bardzo jasno stwierdziliśmy, i przyznają to wysocy rangą nacjonaliści, że w przypadku uzyskania niepodległości przez Szkocję nasz bilans byłby zbyt duży dla niepodległej gospodarki szkockiej i przenieślibyśmy naszą siedzibę do Londynu."

NatWest Group ma aktywa o wartości ok. 770 miliardów funtów, co stanowi niemal pięciokrotność rocznego PKB Szkocji, każdego dnia udziela średnio kredytów o wartości 5 mln funtów i zatrudnia w Szkocji ponad 10 tys. pracowników.

Royal Bank of Scotland jest drugim najstarszym bankiem Szkocji - został założony w Edynburgu w 1727 r. W zeszłym roku grupa bankowa, którą tworzył - RBS Group - została przemianowana na NatWest Group, zaś Royal Bank of Scotland stał się jej spółką zależną skoncentrowaną przede wszystkim na rynku szkockim. Zarówno Royal Bank of Scotland, jak i NatWest Group zarejestrowane są w Edynburgu.

Ostrzeżenie o możliwości przeniesienia siedziby zostało wydane na tydzień przed wyborami do szkockiego parlamentu. Szefowa szkockiego rządu Nicola Sturgeon zapowiada, że jeśli kierowana przez nią Szkocka Partia Narodowa (SNP) po raz kolejny wygra - co w świetle sondaży jest niemal pewne - będzie to równoznaczne z mandatem społecznym do przeprowadzenia nowego referendum niepodległościowego. Jednak w ostatnich sondażach przewagę ponownie odzyskują przeciwnicy niepodległości.

Podobne ostrzeżenie Royal Bank of Scotland wydał przed referendum niepodległościowym w 2014 r., w którym 55 proc. głosujących opowiedziało się za pozostaniem Szkocji w składzie Zjednoczonego Królestwa.