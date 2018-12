Rumunia dzień po krachu

BET, główny indeks giełdy w Bukareszcie, kontynuuje przecenę, zapoczątkowaną w środę po serii kontrowersyjnych inicjatyw rządu. Parlament już przegłosował ustawy, które dotkną sektora bankowego i zmienią system emerytalny.

Wczoraj BET runął o 10 proc. po tym, jak tamtejszy rząd ujawnił plan ratowania budżetu. Dodatkowych dochodów dostarczyć mają nowe podatki, nałożone na sektor bankowy, energetyczny i telekomunikacyjny. Zreformowany zostanie też system emerytalny. Ma to dać 10 mld lei dodatkowych dochodów (2,5 mld USD), które są niezbędne, by załatać część dziury budżetowej.

Zobacz więcej BET - indeks giełdy w Bukareszcie

Zobacz także Bank musi zwrócić klientom 200 mln EUR odsetek

W czwartek BET spadał w najgorszym momencie o 4 proc., ale straty zostały zmniejszone o około połowę.

Parlament Rumunii przegłosował wczoraj rozwiązania, które dotyczą sektora bankowego.

Pierwszym z nich jest ograniczenie wysokości oprocentowania kredytów hipotecznych do 3 pkt. proc. ponad stopę referencyjną banku centralnego. Maksymalne oprocentowanie kredytów konsumenckich to natomiast 50 proc. w odniesieniu do sum odpowiadających równowartości 3 tys. EUR i 18 proc. dla pożyczek o większej wartości. Zmiany dotyczyć będą tylko nowych umów.

Drugie rozwiązanie odnosi się do pożyczek niespłacanych. Kupujący (windykator) będzie mógł żądać od dłużnika co najwyżej dwukrotności sumy, jaką zapłacił sprzedającemu. Dotyczy to pożyczek konsumenckich, sprzedanych przez banki z dużym dyskontem, sięgającym 95 proc.

Trzecie rozwiązanie zmierza do ograniczenia przewagi kredytodawcy, który będzie musiał uzyskać w sądzie zgodę na egzekwowanie roszczeń.

Na przegłosowanie czeka jeszcze podatek, który określono jako "podatek od chciwości". Według bankierów, nowa danina zabierze połowę zysków sektora, a najbardziej ucierpią te instytucje, które... mają straty.

Przedstawiciele sektora energetycznego szacują natomiast, że nowy podatek od obrotu (ma sięgnąć 3 proc.) oznaczać będzie co najmniej 6-procentowy wzrost cen energii elektrycznej. Branża telekomunikacyjna alarmuje natomiast, że dodatkowy podatek uczyni niemal niemożliwym rozwój technologii 5G w najbliższych latach. Spowoduje też wzrost cen usług.

Zmiany w systemie emerytalnym polegają natomiast na tym, że 7 mln klientów prywatnych funduszy emerytalnych będzie mogło wycofać pieniądze po co najmniej pięciu latach oszczędzania. To może zmusić fundusze do spieniężenia części aktywów, których wartość to około 10 mld EUR. Jedna piąta ulokowana jest na bukareszteńskim parkiecie, a 3,3 proc. w obligacjach korporacyjnych. Rumuńska izba zarządzających funduszami alarmuje, że reforma oznacza w praktyce likwidację prywatnego filara systemu.