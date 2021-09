Irlandzki tani przewoźnik poinformował w czwartek, że w sierpniu przewiózł 11,1 mln osób, co stanowi 75 proc. liczby pasażerów sprzed wybuchu pandemii, pisze Reuters.

Ryanair podał, że w sierpniu średnie obłożenie w jego samolotach wyniosło 82 proc.

Dyrektor generalny Michael O'Leary powiedział w wywiadzie dla Reutera, że obłożenie we wrześniu powinno zbliżyć się do 90 proc., a w październiku ma szansę powrócić do poziomów sprzed pandemii.