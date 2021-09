W sierpniu wzrosły ceny żywności na świecie

Światowe ceny żywności wzrosły w sierpniu po dwóch kolejnych miesiącach spadków, do czego przyczynił się silny wzrost cen cukru, olejów roślinnych i niektórych zbóż, poinformowaław agencja ONZ ds. żywności.

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) z siedzibą w Rzymie podała również, że światowe zbiory zbóż wyniosą prawie 2,788 mld ton w 2021 roku, co oznacza spadek w stosunku do wcześniejszych szacunków na poziomie 2,817 mld ton, ale nadal wzrost w stosunku do poziomu z 2020 roku.

Indeks cen żywności FAO, który śledzi międzynarodowe ceny najbardziej globalnie handlowanych towarów żywnościowych, wyniósł średnio 127,4 punktów w zeszłym miesiącu w porównaniu do 123,5 w lipcu.