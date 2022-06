W sobotę i niedzielę klienci banków mogą mieć problemy z dostępem do serwisów internetowych

W PKO BP w niedzielę 12 czerwca od godz. 00:00 do godz. 12:00 nie będzie można korzystać z serwisu internetowego i telefonicznego iPKO i iPKO biznes, aplikacji iPKO biznes, funkcji Open Banking oraz płacić w sklepach internetowych za pomocą usługi „Płacę z iPKO”. Nie będzie można również pobierać informacji o rachunkach, dostępnych środkach oraz inicjować płatności w ramach otwartej bankowości (Open Banking).

Poza tym w serwisie PKO BP w godz. 0:00-3.00 wystąpią utrudnienia w płaceniu kartą w internecie, dodatkowo w godz. 3.00-12.00 w ramach ochrony internetowych płatności kartą 3D-Secure 2 dostępna będzie tylko autoryzacja kodem SMS i PIN-em do karty.

„W czasie przerwy: iPKO Biznes mobile będzie niedostępna w godz. 00:00-12:00, aplikacją IKO będzie można tylko wypłacać pieniądze z bankomatów oraz płacić w sklepach stacjonarnych i internetowych tylko za pomocą BLIK. Wszystkie karty, w tym najpopularniejsza karta debetowa PKO Ekspres, będą działać” – podał bank w komunikacie.

Także w banku ING BSK w nocy z 11 na 12 czerwca (z soboty na niedzielę) od godz. 00:00 do godz. 04:30 zaplanowane zostały prace serwisowe. Jak podał bank, od 00:00 do 01:00 mogą wystąpić problemy z realizacją transakcji wpłat kartą w urządzeniach sieci ING/ Planet Cash. Transakcje we wrzutniach mogą być realizowane w trybie off-line.

„Od 00:30 do 04:30 nie będą dostępne przelewy Express Elixir i przelewy na telefon BLIK. W tym czasie możesz skorzystać z przelewów BlueCash” – podano na stronach banku ING BSK.

W Getin Banku prace rozpoczną się już w sobotę, 11 czerwca, o 23:50, i potrwają do 6:00 w niedzielę 12 czerwca. W tym czasie nie będzie można zalogować się do bankowości mobilnej i internetowej.

W nocy z soboty na niedzielę problemy z dostępem do serwisów będą mieli także klienci Credit Agricole.

„Dzień dobry, w nocy z soboty na niedzielę (11/12.06), od 00:00 do 7:00 nie będą dostępne: serwisy CA24 (eBank, mobilny, tekstowy), automatyczny serwis telefoniczny IVR, płatności internetowe Przelew Online, BLIK. W tym czasie nie dostaniesz też powiadomień SMS o wykonanej transakcji kartą. Na naszej infolinii wyłącznie zastrzeżesz kartę” – podał bank na stronach internetowych. W komunikacie stwierdzono także, że gotówka wpłacona we wpłatomacie zostanie zaksięgowana po zakończeniu przerwy.

W Nest Banku prace techniczne rozpoczęły się już w ostatni czwartek, ale będą kontynuowane również w najbliższy weekend.

„11 czerwca (sobota) od godz. 7:00 do północy nasza bankowość internetowa i aplikacja mobilna będą działać tylko w trybie przyjmowania zleceń. Oznacza to, że będziecie mogli zalogować się do bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej, sprawdzić stan konta i zlecić przelew do realizacji po zakończeniu niedostępności” – podał Nest Bank.

Z informacji banku wynika, że w sobotę klienci nie będą mogli skorzystać z BLIKA, Visa Mobile, ani z przelewów natychmiastowych, zapłacić w sklepie internetowym korzystając z linka do płatności, potwierdzić płatności za zakupy kartą w internecie przy użyciu bankowości elektronicznej, zmienić limitów płatności w bankowości elektronicznej.

Z kolei 12 czerwca, w niedzielę, od godziny 0:00 do 09:00 bankowość internetowa i aplikacja mobilna Nest Banku będą całkowicie niedostępne.

„Oznacza to, że: nie zalogujecie się do naszej bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej, nie skorzystacie z BLIKA ani Visa Mobile, nie będziecie mogli potwierdzić płatności za zakupy kartą w internecie przy użyciu bankowości elektronicznej, zapłacić w sklepie internetowym korzystając z linka do płatności ani zmienić limitów płatności w bankowości elektronicznej” – poinformował Nest Bank.

W komunikacie banku podano, że w tym czasie klienci będą mogli płacić kartą płatniczą, także za pomocą Apple Pay, Google Pay i zegarkiem bądź opaską (Fitbit Pay, Garmin Pay) w sklepach stacjonarnych oraz wpłacać i wypłacać gotówkę z bankomatów używając karty płatniczej.

W Toyota Banku prace serwisowe planowane są na niedzielę, 12 czerwca, miedzy 7:00 a 12:00.

„W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do Systemu Bankowości Elektronicznej, Automatycznego Serwisu Telefonicznego, wyciągów oraz usług tzw. szybkich płatności. W godzinach 10:00 – 12:00 mogą dodatkowo wystąpić utrudnienia w płatnościach kartowych” – podano na stronach Toyota Banku.