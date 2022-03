Notowania kontraktów na gaz z dostawą w najbliższych miesiącach w holenderskim hubie TTF spadły w środę poniżej 160 euro za MWh, czyli o ok. 25 proc. w stosunku do końca notowań we wtorek.

Gaz z dostawą w kwietniu kosztował na koniec dnia w środę 152 euro za MWh, podczas gdy we wtorek kosztował ok. 250 euro, a w poniedziałek - chwilami nawet 350 euro. Majowe kontrakty wyceniane są poniżej 150 euro za MWh, po 25 proc. spadku w stosunku do wtorkowych notowań.