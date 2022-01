W trakcie pandemii niemiecka gospodarka straciła 350 mld EUR

IW wyliczył, że duża część strat wynika z mniejszej konsumpcji prywatnej - m.in. z powodu lockdownów. Ponadto zmniejszyły się inwestycje przedsiębiorstw. Nastąpił gwałtowny spadek obrotów z zagranicą.

W rezultacie realny produkt krajowy brutto (PKB) w drugim kwartale 2020 roku spadł o jedenaście procent rok do roku. Według badania, w drugim roku pandemii decydujące znaczenie miały problemy w łańcuchach dostaw: brakujące komponenty spowodowały szczególne problemy w przemyśle motoryzacyjnym.

W pierwszych trzech miesiącach tego roku może dojść do kolejnych braków w wysokości 50 mld euro, uważa instytut. Podnoszenie się gospodarki po pandemii "potrwa lata". Nawet jeśli do końca 2022 r. produkt krajowy brutto osiągnie ponownie poziom sprzed kryzysu, to i tak będzie istniała "znaczna przepaść" w wynikach gospodarczych w porównaniu z sytuacją, gdyby nie było pandemii.

"Nowy wariant koronawirusa Omikron daje jednak również powody do nadziei", wyjaśnia ekonomista IW Michael Groemling. "Jeśli w tym roku wejdziemy w fazę endemiczną, sprawy powinny znów zacząć wyglądać lepiej".