W trosce o planetę

Rozmowa z Krzysztofem Brzozowskim, dyrektorem zakładu Wtór-Steel sp. z o.o

Trudno uwierzyć, że kilka lat temu nie wszyscy wiedzieliśmy, co to jest recykling, a sformułowanie „efektywny recykling” stanowiło jeszcze większą zagadkę.

Dziś każdy już wie, że nie wystarczy ograniczać zużycia surowców naturalnych. Trzeba odzyskiwać surowce z odpadów, których produkujemy coraz więcej. Ich przetwarzanie musi odbywać się w profesjonalny sposób, przy użyciu nowoczesnych technologii, z najwyższą troską o dobro środowiska. O tym w naszej firmie pamiętamy od samego początku jej funkcjonowania, czyli od 2005 r.

Wtór-Steel zajmuje się odzyskiem metali żelaznych i nieżelaznych, m.in. ze starych samochodów.

Trafiają do nas samochody wycofane z eksploatacji. Poddawane są efektywnemu recyklingowi. To wieloetapowy proces. Samochód najpierw trafia do stacji demontażu, gdzie jest osuszany z wszystkich płynów. Usuwane są także części, które mogą posłużyć do naprawy innych pojazdów. Wyjmujemy niebezpieczne materiały: akumulatory, butle gazowe, elementy zawierające rtęć. Przekazujemy je do firm, które zajmują się przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych. Później wrak trafia do instalacji strzępiarki, gdzie następuje jego rozdrobnienie. Do hut jedzie tylko złom, tzw. strzęp, w postaci małych pogiętych blaszek. W trakcie rozdrabniania powstaje mnóstwo odpadów, które zawierają w sobie metale nieżelazne: aluminium, miedź, mosiądz oraz ołów. Ich odzysk, przeprowadzany kiedyś ręcznie na taśmie selekcyjnej, był wysoce nieskuteczny. Nie wszystkie metale dało się odzyskać. Dlatego poszukiwaliśmy technologii, która pozwoliłaby wysortować je automatycznie, wydzielić z mieszaniny.

Od połowy 2017 r. Wtór-Steel dysponuje nowoczesnym centrum odzysku metali. To jedna z najnowocześniejszych na świecie instalacji do odzysku z tzw. odpadów postrzępiarkowych.

Dzięki niej automatycznie wydzielamy frakcje różnych metali. Wysoka efektywność oraz duża przepustowość znacznie zmniejszają koszty przetwarzania tego typu odpadów. Wydajność instalacji osiąga 10 ton na godzinę.

Mogliście ją wdrożyć dzięki funduszom norweskim.

Zanim złożyliśmy wniosek, nawiązaliśmy współpracę z norweską firmą TOMRA Sorting AS. Za takie partnerstwo można było otrzymać dodatkowe punkty podczas oceniania wniosku przez operatora, ale nie był to jedyny powód nawiązania sojuszu. Wiedzieliśmy, że ta firma jest liderem w oferowaniu rozwiązań, które nas interesowały. W centrum pokazowym TOMRA w Niemczech wykonaliśmy wiele testów, dzięki którym dowiedzieliśmy się, co możemy odzyskać z naszych odpadów i jak wzrośnie nasza efektywność. Przeprowadzenie wszystkich potrzebnych prób zajęło dwa lata. Instalacja działa w ten sposób, że odpady powstałe w wyniku strzępienia trafiają do centrum odzysku metali. Na stacji nadawczej rozprowadzane są na trzy niezależne ciągi produkcyjne. Wydzielają one metale żelazne, nieżelazne oraz odpady mieszane. Następnie urządzenia TOMRA sortują stal nierdzewną i kable miedziane. W całym tym procesie człowiek pełni funkcję wyłącznie kontrolną. Gdyby nie dofinansowanie z funduszy norweskich, nie moglibyśmy sobie pozwolić na wdrożenie tak zaawansowanego systemu. Ostateczny koszt całej instalacji wyniósł 3,2 mln euro. Z tego 1,3 mln euro pokryły fundusze norweskie.

Dzięki uruchomieniu systemu Wtór-Steel zanotował prawie trzykrotny wzrost odzysku metali nieżelaznych oraz czterokrotny stali nierdzewnej.

Ten postrzępiarkowy materiał nie zawiera już metali, ma jednak właściwości palne.

Nasza firma już w 2010 r. wybudowała linię do produkcji paliwa alternatywnego, wykorzystywanego do opalania ogromnych pieców przemysłowych, takich jakimi dysponują np. cementownie. Instalacja do produkcji paliw jest ostatnim ogniwem w procesie przerobu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Najnowsza inwestycja firmy to nowa strzępiarka.

Złom strzępimy od 2005 r. Ale ponieważ kładziemy nacisk na wdrażanie nowych technologii, większą wydajność i spełnianie norm i przepisów z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy, w 2019 r. wymieniliśmy starą strzępiarkę na nowoczesną firmy Metso Lindemann 3000HP,wyposażoną w najnowsze systemy ograniczające emisję pyłów i hałasu. Jesteśmy teraz w stanie przetworzyć około 100 ton metali na godzinę.

Mierzycie się z coraz bardziej rygorystycznymi przepisami.

Rzeczywiście, w ostatnich latach te przepisy się zaostrzają, i to jest dobre. Ale często jest to robione w sposób nie do końca przemyślany. Trudno traktować w taki sam sposób działalność taką jak nasza czy huty żelaza z działalnością polegającą na magazynowaniu ogromnych ilości odpadów, stwarzających zagrożenia nie tylko pożarowe. Niestety tworząc przepisy, wszystkie firmy włożono do tego samego worka. Pomimo tego uważam, że firmy zajmujące się recyklingiem, który jest metodą ochrony środowiska, powinny być wzorem dla innych w dbaniu o naszą planetę bez względu na przepisy.

Czego więc życzyć w nowym roku firmie Wtór-Steel?

Abyśmy mogli nadal promować kompleksową gospodarkę odpadami. Aby naszej branży, dla dobra wspólnego, sprzyjały najnowocześniejsze technologie oparte na wiedzy i doświadczeniu wielu kierunków naukowych. Aby program gospodarki odpadami w naszym kraju był kompatybilny z oczekiwaniami mieszkańców i potrzebami przyrody. Jednym z celów firmy jest maksymalizacja odzysku odpadów. Chodzi o to, aby jak najwięcej surowców przekazać do dalszego obiegu i zminimalizować ich uciążliwość dla środowiska. Branża recyklingu, w której działa Wtór-Steel, ma niezwykle duży potencjał rozwojowy. Topniejące zasoby naturalne wymuszają stosowanie rozwiązań zmniejszających ilość składowanych odpadów poprzez ich przetwarzanie i powtórne wykorzystanie. Życzmy sobie, aby zwiększał się odzysk odpadów. Odpad jest nie tylko kosztem naszej firmy. Dalekosiężnie jest kosztem całej planety.

Rozmawiała: Marzena Sobala

