W tych europejskich miastach (prawie) zawsze świeci słońce

Holidu, wyszukiwarka apartamentów i domów wakacyjnych, wykorzystała dane z serwisu World Weather Online do sporządzenia rankingu 10 europejskich miast, które mogą się pochwalić największą średnią liczbą słonecznych godzin w miesiącu. Na podium znalazły się miasta hiszpańskie i włoskie.

1.Alicante, Hiszpania – średnio 349 słonecznych godzin w miesiącu

AdobeStock

Alicante zdobywa złoty medal i wygrywa ranking Holidu. W tym portowym mieście słońce świeci średnio 349 godzin w miesiącu. To idealne miejsce na wyjazd typu city break lub dłuższy urlop. Alicante słynie z pięknego wybrzeża z szerokimi, publicznymi plażami, na których można wypoczywać i wygrzewać się w słońcu lub uprawiać sporty wodne. Alicante jest warte odwiedzenia nie tyko ze względu na wspaniały klimat, ma także walory krajobrazowe. Kolorowa starówka, liczne muzea i zabytki, a także znakomite restauracje przyciągają co roku rzesze turystów.

2.Katania, Włochy – średnio 347 słonecznych godzin w miesiącu

AdobeStock

Na drugim miejscu uplasowało się włoskie miasto portowe. Katania położona jest na wschodnim wybrzeżu Sycylii u stóp słynnego, wciąż aktywnego wulkanu Etna. Barokowe stare miasto zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, miłośnicy kultury i sztuki będą zachwyceni takimi miejscami, jak Palazzo Biscari i Piazza del Duomo. Aby jak najlepiej wykorzystać słoneczną pogodę, warto wybrać się na La Playa, ulubioną plażę miejscowych.

3.Murcja, Hiszpania – średnio 346 słonecznych godzin w miesiącu

AdobeStock

Na trzecim miejscu znalazła się Murcja, stolica regionu o tej samej nazwie w południowo-wschodniej Hiszpanii. Linia brzegowa tego obszaru znana jest również jako Costa Cálida (ciepłe wybrzeże) ze względu na mikroklimat, dzięki czemu woda jest tu ciepła przez cały rok. Niekończące się plaże z małymi zatoczkami są idealne do pływania, uprawiania sportów wodnych i korzystania z promieni słońca. Warto również zobaczyć zabytkowe centrum Miasta i imponujące obiekty architektoniczne, np. Plaza Cardenal Belluga.

4.Malaga, Hiszpania – średnio 345 słonecznych godzin w miesiącu

Jannis Dirksen

Czwarte miejsce zajmuje Malaga położona na wybrzeżu Costa del Sol w południowej Hiszpanii. Miasto jest popularnym celem podróży przez cały rok. Bogata oferta hotelowa sprawia, że to idealne miejsce na słoneczny wypoczynek we dwójkę lub z całą rodziną czy przyjaciółmi. Malaga ma również bogatą ofertę kulturalną, m.in. jest miejscem narodzin Pabla Picassa.

5.Mesyna, Włochy – średnio 345 słonecznych godzin w miesiącu

AdobeStock

Na piątym miejscu, ze średnią liczbą 345 słonecznych godzin w miesiącu, uplasowała się Mesyna, trzecie co do wielkości miasto na Sycylii. Położona na północno-wschodnim krańcu wyspy jest popularnym celem rejsów statków wycieczkowych. Mesyna słynie z pięknych zakątków. W mieście znajduje się również imponujące muzeum regionalne i jedna z najpiękniejszych katedr na Sycylii – Maria Santissima Assunta.

6.Walencja, Hiszpania – średnio 343 słonecznych godzin w miesiącu

AdobeStock

Walencja jest szóstym najbardziej słonecznym miastem w Europie, ze średnią liczbą 343 słonecznych godzin w miesiącu. Położona na południowo-wschodnim wybrzeżu Hiszpanii jest idealnym miejscem dla wszystkich, którzy chcą połączyć wypoczynek w mieście z wakacjami na plaży. Można odwiedzić słynne muzeum Ciudad de las Artes y las Ciencias lub przespacerować się ulicami i placami pełnymi barów tapas. W tym regionie koniecznie trzeba spróbować paelli, ponieważ Walencja jest kolebką tej potrawy. Natomiast typowym napojem regionu jest Agua de Valencia przyrządzana z cavy lub szampana, soku pomarańczowego, wódki i ginu.

7.Nicea, Francja – średnio 342 słonecznych godzin w miesiącu

Nice in France AdobeStock

Siódme miejsce zajmuje Nicea na Lazurowym Wybrzeżu. Turystom oferuje piękne piaszczyste plaże, doskonałe bary i restauracje, bogatą ofertę kulturalną i architektoniczną, a także fantastyczny klimat. Założone przez Greków miasto stało się w XIX w. miejscem spotkań europejskiej elity i przyciągało wielu artystów, w tym Henriego Matisse’a. W Nicei znajduje się jedna z najsłynniejszych ulic Francji, Promenada Anglików (Promenade des Anglais), która rozciąga się na długości siedmiu kilometrów i jest zapełniona restauracjami, klubami plażowymi i lodziarniami.

8.Las Palmas, Hiszpania – średnio 341 słonecznych godzin w miesiącu

AdobeStock

W pierwszej dziesiątce znalazła się też stolica Gran Canarii i największe miasto Wysp Kanaryjskich. To popularna baza wypadowa dla podróżnych, którzy chcą poznać tę wulkaniczną wyspę. W październiku i listopadzie temperatury w Las Palmas wynoszą przyjemne 21 stopni, co sprawia, że to idealne miejsce na urlop poza sezonem letnim. Piaszczysta plaża Playa de Las Canteras o długości 2,5 km przyciąga miłośników plażowania przez cały rok.

9.Granada, Hiszpania – średnio 341 słonecznych godzin w miesiącu

AdobeStock

To hiszpańskie miasto z 341 słonecznymi godzinami w miesiącu zajmuje przedostatnie miejsce w rankingu. Granada leży u podnóża gór Sierra Nevada. Historyczne centrum miasta tworzy fascynującą scenerię. Można też wybrać się na romantyczny spacer wzdłuż Paseo de los Tristes do jaskiń Sacromonte. Obszar ten urzeka pięknymi uliczkami i tradycyjnymi pokazami flamenco.

10.Palermo, Włochy – średnio 340 słonecznych godzin w miesiącu

(c) Paolo Querci

Ranking zamyka stolica Sycylii, w której słońce świeci średnio przez 340 godzin w miesiącu. Można tu zjeść prawdziwe sycylijskie dania, odwiedzić największą operę we Włoszech i wiele zabytkowych budynków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Metodologia Holidu, metawyszukiwarka obiektów wakacyjnych, przeanalizowała średnią liczbę godzin słonecznych w miesiącu w latach 2009-21 w 300 najbardziej zaludnionych miastach w Europie. Na podstawie danych z World Weather Online obliczono średnią liczbę godzin słonecznych w miesiącu, korzystając ze średniej z każdego miesiąca w roku.