W USA kontynuacja spadków cen ropy

Ropa na giełdzie paliw w Nowym Jorku od mocnych spadków rozpoczyna poniedziałkową sesję po tym, jak zakończyła poprzedni tydzień załamaniem notowań. Rozprzestrzeniający się nowy wariant Delta koronawirusa budzi niepokój na rynkach i zaciemnia obraz przyszłego popytu na ropę i jej produkty - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na wrzesień na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku kosztuje 66,96 USD, niżej o 1,93 proc.

Ropa Brent w dostawach na październik na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie jest wyceniana po 69,41 USD za baryłkę, niżej o 1,82 proc.

Powrót Covid-19 i szybkie rozprzestrzenianie się wariantu Delta koronawirusa budzi obawy o krótkoterminowe perspektywy popytu na ropę i jej produkty, bo w gospodarkach możliwe jest wprowadzenie nowych obostrzeń.

Władze Pekinu wzmacniają środki zapobiegawcze, by uchronić miasto przed rosnącą falą infekcji bardziej zaraźliwym wariantem koronawirusa Delta, która rozlewa się po Chinach. W sobotę państwowa komisja zdrowia zgłosiła 107 nowych zakażeń objawowych.

Analitycy Goldman Sachs obniżyli swoją całoroczną prognozę PKB dla gospodarki Chin do 8,3 proc. z 8,6 proc. poprzednio, i to zakładając, że władze rozwiążą problem epidemii za ok miesiąc.

Tymczasem w niedzielę liczba zakażeń koronawirusem w Tokio wyniosła 4.066 przypadków. Piąty dzień z rzędu odnotowano w mieście gospodarzu olimpiady ponad 4 tys. przypadków infekcji w obliczu obaw o rozprzestrzenianie się wysoce zakaźnego wariantu Delta.

Rekordowe 9.690 przypadków zakażenia koronawirusem potwierdziło w niedzielę Ministerstwo Zdrowia Wietnamu. Dzień wcześniej zdiagnozowano 7.334 infekcje. Większość zakażeń zarejestrowano w mieście Ho Chi Minh i w sąsiednich prowincjach Binh Duong i Dong Nai w regionie Południowo-Wschodnim.

Według danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore, w USA średnia dzienna nowych przypadków wirusa Covid-19 przekroczyła już 100 tys. Jest ich najwięcej od prawie sześciu miesięcy.

Doradca medyczny prezydenta USA ostrzega przed jeszcze groźniejszym wariantem koronawirusa niż Delta. "Istnieje niebezpieczeństwo, że powstanie mutacja, przed którą nie będą chronić obecnie dostępne szczepionki" - powiedział w niedzielę dr Anthony Fauci.

Analitycy wskazują, że w tym miesiącu ceny ropy są pod silną presją, bo z powodu Delty na świecie zaczynają być ponownie wprowadzane ograniczenia mobilności, a to zbiega się ze wzrostem dostaw surowca z krajów OPEC+.

Od sierpnia OPEC+ zwiększył produkcję ropy o 400 tys. baryłek dziennie.

"Wydaje się, że notowania ropy ugrzęzły, w tym całym kompleksie towarów" - mówi Daniel Hynes, starszy strateg ds. surowców w Australia & New Zealand Banking Group Ltd.

"Wskaźniki sugerują jednak, że popyt na ropę na głównych rynkach, takich jak USA i Europa, jest nadal silny, i nie wyobrażam sobie, aby obecna wyprzedaż ropy trwała zbyt długo" - dodaje.

WTI na NYMEX w N.Jorku straciła w ub. tygodniu 7,7 proc.