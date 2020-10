Nawozy fosforowe mocno zdrożały przez miniony kwartał w USA, bo rosną obawy szoku podażowego po ewentualnym wprowadzeniu ceł na ich import z Maroko i Rosji.

Cena DAP, czyli fosforanu amonu, wzrosła w trzecim kwartale o 29 proc., najmocniej od 2010 roku. Cena nawozu z niższą zawartością fosforu także wzrosła najmocniej od dekady, aż o 34 proc.

Ceny rosły po tym jak amerykański producent nawozów Mosaic wystąpił do Departamentu Handlu i Komisji Handlu Międzynarodowego w czerwcu ze skargą, że import nawozów z Maroko i Rosji jest nielegalnie subsydiowany. To spowodowało wszczęcie dochodzenia i zwiększyło prawdopodobieństwo nałożenia karnych ceł.

Maroko i Rosja to najwięksi dostawcy nawozów do USA w sezonie zakończonym w czerwcu. USA sprowadziły ponad 2 mln ton nawozów fosforowych za prawie 730 mln USD z Maroko w ubiegłym roku. Import z Rosji wyniósł ponad 767 tys. ton i miał wartość prawie 300 mln USD. Największy rosyjski koncern nawozowy PhosAgro przestał ostatnio dostarczać produkty do USA w związku z rozpoczętym dochodzeniem. Przekierował je do Kanady, Brazylii i na rynek krajowy.

Osłabienie importu spowodowało, że Mosaic ma obecnie ponad 90 proc. udziału w produkcji nawozów fosforowych w USA.