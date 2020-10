W niedzielę amerykańskie linie lotnicze po raz pierwszy od siedmiu miesięcy przewiozły ponad 1 mln pasażerów, donosi The Telegraph.

Przez punkty kontrolne na lotniskach przeszło w niedzielę 1,03 mln pasażerów. Choć to „kamień milowy” w okresie pandemii, to jednocześnie tylko 40 proc. ruchu zanotowanego w tym samym dniu ubiegłego roku. Gdyby liczba pasażerów z niedzieli utrzymała się przez cały rok, oznaczałoby to cofnięcie się branży aż do 1984 roku, podkreśla organizacja Airlines for America.