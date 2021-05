Po ostatnich spadkach program szczepień w USA ponownie przyspieszył. Aktualnie wykonywanych jest średnio 2,2 mln zastrzyków dziennie.

Dane Centers for Disease Control and Prevention (CDC) pokazują, że Stany Zjednoczone, że w ostatnich dniach średnio podaje się 2,2 mln dawek szczepionek przeciwko COVID-19 dziennie. To o 35 proc. mniej niż w kwietniowym szczycie, jednak o ok. 10 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu.