W USA wzrastają zapasy i ceny gazu ziemnego

Notowania gazu ziemnego testują tegoroczne maksima cenowe. Zmienność notowań tego surowca w ostatnich dniach jest wyjątkowo duża, zaś notowania gazu w USA oscylują nadal tuż poniżej kolejnej bariery psychologicznej, czyli poziomu 6 USD za mln BTU.

Wczoraj Departament Energii USA podał, że w poprzednim tygodniu zapasy ropy naftowej w USA wzrosły o 88 mld stóp sześciennych, co jest najwyższą zwyżką od czerwca, jak również zwyżką większą od 5-letniej średniej dla tego okresu w roku. Niemniej, nie uspokoiło to nastrojów, bowiem zapasy gazu i tak pozostają niepokojąco niskie. Ma to szczególne znaczenie w obliczu zbliżającej się zimy, charakteryzującej się sezonowo większym popytem na gaz w celach grzewczych.