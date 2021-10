W Wielkiej Brytanii odnotowano największą liczbę likwidacji firm od 2009 roku

W Anglii i Walii odnotowano gwałtowny wzrost liczby dyrektorów firm likwidujących swoje działalności. Najczęstszym powodem jest niemożność spłaty długów.

Całkowita liczba niewypłacalności firm w Anglii i Walii wzrosła w ciągu trzech miesięcy do końca września do najwyższego poziomu od początku pandemii COVID-19 i wyniosła 3765. Jest to wzrost o 43 proc. w stosunku do tego samego okresu w roku ubiegłym.

Liczba likwidacji w III kw. osiągnęła poziom niespotykany od 2009 roku. Najczęstszym problemem przedsiębiorców, który zmusił ich do likwidacji działalności były długi powstałe w czasie koronakryzysu.