W zachodniej Europie giełdowe indeksy w górę

Giełdy w zachodniej Europie rozpoczynają piątkowy handel zwyżką indeksów. Inwestorzy są zainteresowani dalszym przebiegiem konfliktu handlowego USA-Chiny, podają maklerzy.

O 17 proc. drożeją akcje spółki Casino, rekordowo mocno, po tym, gdy spółki macierzyste francuskiego detalisty, w tym Rallye, zostały objęte ochroną przed wierzycielami.



Analitycy zwracają uwagę, że na rynkach kończy się wyjątkowo "naznaczony siniakami" tydzień z eskalacją konfliktu handlowego pomiędzy Waszyngtonem a Pekinem.



Administracja prezydenta Trumpa kilka dni temu zdecydowała o wpisaniu chińskiej firmy Huawei Technologies na tzw. czarną listę podmiotów, które muszą uzyskiwać zgodę rządu w Waszyngtonie na to, by kupować amerykańskie komponenty i technologię.



W czwartek po zamknięciu sesji w USA prezydent Donald Trump poinformował, że Huawei może być częścią paktu handlowego USA z Chinami.



Analitycy Goldman Sachs oceniają, że z powodu zatargu w handlu pomiędzy Waszyngtonem a Pekinem amerykańskie indeksy mogą spaść nawet o 7 proc.



"Dalsza eskalacja napięć w handlu USA-Chiny w związku z wprowadzanymi cłami, w tym zapowiadane cła na chińskie towary o wartości 300 mld USD, może wywołać zniżkę wskaźników giełdowych o 4 proc." - piszą w nocie analitycy Goldman David Choi i Daan Struyven.



"Jeśli USA wprowadzą jeszcze cła na import aut, to amerykańskie indeksy mogą polecieć w dół o 7 proc., rentowność 10-letnich UST - spaść o 25 pb, a dolar - umocnić się o 1-2 proc." - dodają.



Na rynku walutowym euro jest wyceniane w piątek po 1,1199 USD, po zwyżce o 0,2 proc.



Brytyjski funt kosztuje 1,2675 USD, po wzroście kursu o 0,1 proc. Brytyjskie media spekulują, że premier Theresa May ogłosi w piątek rezygnację ze stanowiska, co otworzy drogę do wyboru nowego lidera Partii Konserwatywnej i szefa rządu.



Rentowność 10-letnich UST jest na poziomie 2,32 proc., po spadku o 1 pb.



Na rynku paliw drożeje ropa naftowa - WTI na NYMEX zyskuje 0,9 proc. do 58,47 USD za baryłkę.



Inwestorzy poznają o 10.30 dane o sprzedaży detalicznej w W.Brytanii w kwietniu.



O 14.30 zostanie opublikowana informacja o zamówieniach na dobra trwałe w USA w kwietniu.



W poniedziałek Amerykanie będą świętować Dzień Pamięci.