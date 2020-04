W zachodniej Europie indeksy na plusach

Na giełdach w zachodniej Europie indeksy rosną. Wskaźniki w regionie mogą zaliczyć dobiegający końca kwiecień jako najlepszy miesiąc do 2009 r. Inwestorzy nabrali optymizmu po sygnałach o postępie w leczeniu koronawirusa. Na razie gracze rynkowi czekają na decyzję Europejskiego Banku Centralnego odnośnie jego polityki pieniężnej i analizują wyniki i perspektywy dla spółek w Europie - podają maklerzy.

Benchmarkowy wskaźnik Stoxx 600 Europe zwyżkuje o 0,3 proc., a od początku kwietnia indeks ten zyskał już 9,1 proc.

Europejskie indeksy giełdowe zaliczą kwiecień jako miesiąc z najwyższym zyskiem od czasu globalnego kryzysu finansowego 11 lat temu.

Nastroje na rynkach wyraźnie się poprawiły po tym, jak w środę firma Gilead Sciences podała, że jej lek remdesivir pomaga w leczeniu pacjentów zakażonych koronawirusem, chociaż pierwsze wyniki testów nie były korzystne.

Do tego pozytywne dane kwartalne przedstawiły takie spółki jak Microsoft Corp., Facebook Inc. i Tesla Inc., a amerykańska Rezerwa Federalna podała, że nie zamierza szybko podnosić stóp procentowych, dopóki nie będzie pewności, że gospodarka USA jest na drodze do silnego odbicia. Fed zapewnił, że w razie konieczności może dostosować swoje narzędzia.

"Rynki są napędzane wiadomościami z banku centralnego, nadziejami na leczenie koronawirusa i zyskami spółek, szczególnie z sektora technologicznego" - mówi Chris Bailey, europejski strateg ds. rynków akcji w Raymond James.

Tymczasem w czwartek Reckitt Benckiser podał w raporcie, że jego sprzedaż w I kw. wzrosła o 13,3 proc. wobec szacownego przez analityków wzrostu o 5,3 proc.

Firma podwyższyła swoje roczne prognozy zysku o 3,2 proc. po tym, jak wyjątkowy popyt na produkty higieniczne i zdrowotne Benckisera spowodował, że spółka zaliczyła najsilniejszy początek roku od wielu lat.

Royal Dutch Shell zniżkuje o 3,7 proc. w reakcji na obniżenie przez spółkę dywidendy, po raz pierwszy od czasu II wojny światowej - po załamaniu cen ropy naftowej na globalnych giełdach paliw, wywołanym przez pandemię koronawirusa.

Po południu inwestorzy poznają decyzję Europejskiego Banku Centralnego w sprawie polityki monetarnej w eurolandzie.

"W normalnych warunkach należałoby się spodziewać przerwy w dostosowaniu polityki pieniężnej po ogłoszeniu dużej ilości programów wsparcia w krótkim czasie. Warunki nie są jednak normalne i pojawiają się efekty pogarszające transmisję polityki monetarnej" - oceniają w raporcie analitycy mBanku.

"Pierwszym z nich jest wzrost stawek EURIBOR. I choć ostatnio doszło do ich niewielkiego spadku, to i tak ruch w stosunku do marca jest spory. ECB może to dziś zaatakować rozszerzając PEPP w większym stopniu na papiery komercyjne (w odróżnieniu od obligacji korporacyjnych są to instrumenty krótkoterminowe). Drugim problemem jest narastająca fragmentacja finansowa w strefie euro, gdzie prym wiodą obligacje włoskie" - dodają.

c3b39424-8c30-11e9-bc42-526af7764f64

Opowieści z arkusza zleceń Newsletter autorski Kamila Kosińskiego ZAPISZ MNIE

Opowieści z arkusza zleceń autor: Kamil Kosiński Wysyłany raz w miesiącu Newsletter z autorskim podsumowaniem najciekawszych informacji z warszawskiej giełdy. consents-consent_374 Chcę otrzymywać newsletter Opowieści z arkusza zleceń ZAPISZ MNIE consents-consent_294 Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług. Kliknij w link w wiadomości, aby potwierdzić subskrypcję newslettera. Jeżeli nie otrzymasz wiadomości w ciągu kilku minut, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM.

Eksperci mBanku wskazują, że problem rozwiązałoby po prostu zwiększenie skali zakupów obligacji rządowych w ramach PEPP (kryteria uruchomienia OMT są bardziej surowe i trudno byłoby je obecnie zastosować).

"EBC będzie jednak procedował w tym przypadku ostrożnie, bo rozwiązywanie problemów strukturalnych strefy euro ponownie zablokuje się na poziomie banku centralnego. Tymczasem wygląda na to, że jest szansa na alternatywę w postaci nie tyle wspólnych obligacji, co znaczącego zwiększenia siły rażenia obecnie dostępnych instytucji. To jednak potrwa wiele miesięcy. Reasumując, stopy nie ulegną zmianie, ale szansa na rozbudowę PEPP jest duża. Ton konferencji będzie bardzo gołębi" - podkreślają w raporcie.

Tymczasem kontrakty na indeksy w USA rosną o 0,16-0,46 proc.

W Azji Nikkei 225 zyskał 2,1 proc., a SCI w Szanghaju zwyżkował o 1,33 proc.

Na rynku walutowym euro kosztuje 1,0884 USD, wyżej o 0,1 proc., brytyjski funt jest bez zmian po 1,2466 USD, a japoński jen bez zmian po 106,64 za 1 USD.

Rentowność 10-letnich UST spada o 1 pb do 0,62 proc., 10-letnich bundów spada o 1 pb do -0,50 proc., a 10-letnich brytyjskich papierów skarbowych rośnie o 1 pb do 0,287 proc.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na czerwiec na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 16,86 USD, po zwyżce ceny o 11,95 proc.

Ropa Brent w dostawach na czerwiec na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie jest wyceniana po 24,20 USD za baryłkę, wyżej o 7,36 proc.

Złoto drożeje o 0,3 proc. i kosztuje 1.718,60 USD za uncję.

Miedź na Comex w N.Jorku zyskuje 0,6 proc. do 2,3850 USD za funt.

Przed 10.00 inwestorzy poznają dane z niemieckiego rynku pracy w IV.

Indeksy giełdowe w Europie - godz. 09.30