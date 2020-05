W zachodniej Europie indeksy rosną

Indeksy giełd w zachodniej Europie rosną. Wygasają obawy o przyszłość umowy handlowej USA-Chiny, a to pozwala inwestorom na skupienie uwagi na "odmrażaniu" gospodarek. W USA spodziewane są rekordowo słabe dane z rynku pracy w kwietniu, podają maklerzy.

Benchmarkowy wskaźnik Stoxx 600 Europe zwyżkuje o 0,7 proc. i może zaliczyć najmocniejszy tygodniowy wzrost od tygodnia zakończonego 10 kwietnia.



Najlepiej radzi sobie sektor spółek motoryzacyjnych - zwyżkuje o 1,6 proc.



Siemens zyskuje 4,9 proc., pomimo że spółka odstąpiła od swoich celów zakładanych wcześniej na 2020 r.



ING Groep zwyżkuje o 7,3 proc. Spółka podała wprawdzie, że jej zysk kwartalny spadł do najniższego poziomu od 2014 r., ale inwestorów uspokoiło to, że bank przewiduje mniejsze od oczekiwań rezerwy na pokrycie trudnych do odzyskania kredytów.



Gracze rynkowi czekają na popołudniowe dane z amerykańskiego rynku pracy - o 14.30 zostanie podana stopa bezrobocia w USA w kwietniu i liczba miejsc pracy jakie zlikwidowano.



Analitycy spodziewają się w IV stopy bezrobocia na poziomie 16,0 proc. wobec 4,4 proc. w marcu. Prognozują też spadek liczby miejsc pracy w sektorze pozarolniczym o 22 mln, po spadku w marcu o 701 tys., a w sektorze prywatnym - spadek o 21,86 mln wobec spadku w marcu o 713 tys.



"Dzisiejszy raport z rynku pracy w Stanach może okazać się dla rynków mocnym czynnikiem hamującym" - ocenia Andreas Lipkow, strateg Comdirect Bank.



Tymczasem na rynkach wygasa niepokój o relacje handlowe pomiędzy największymi gospodarkami na świecie.



W piątek wicepremier Chin Liu He odbył rozmowę telefoniczną z przedstawicielem handlowym USA Robertem Lighthizerem i sekretarzem skarbu USA Stevenem Mnuchinem - podano w komunikacie chińskiego Ministerstwa Handlu.



Strony zapewniły, że stworzą korzystne warunki do realizacji dwustronnego porozumienia handlowego i będą współpracować w dziedzinie gospodarki i zdrowia publicznego.



To ukoiło nerwy rynkowych graczy po tym, gdy prezydent USA Donald Trump zarzucał wcześniej Chinom ukrywanie danych na temat pandemii koronawirusa i groził nałożeniem nowych ceł, by je za to ukarać.



Teraz inwestorzy mogą spokojnie skupić się na analizie informacji o otwieraniu gospodarek.



W poniedziałek znaczną część swojej gospodarki ma otworzyć Dania po ocenie, że zagrożenie stwarzane przez Covid-19 nie jest już na tyle poważne, aby to uzasadniało to przedłużanie zamknięcia firm.



11 maja wznowi swoją działalność cały sektor duńskiego handlu detalicznego, a kawiarnie, restauracje i szkoły dla starszych dzieci - z klas 6 do 10 - mają zostać otwarte w następnym tygodniu - od 18 maja.



W ub. miesiącu rząd Danii zezwolił na otwarcie szkół podstawowych i powrót do pracy niektórych firm, w tym fryzjerów i stomatologów.



Sąsiednia Norwegia zapowiedziała, że w poniedziałek otwarte zostaną w tym kraju wszystkie szkoły.



Tymczasem w piątek na rynku walutowym euro kosztuje 1,0837 USD, bez zmian, a japoński jen traci 0,1 proc. do 106,37 za 1 USD.



Rentowność 10-letnich UST spada o 1 pb do 0,63 proc., a 10-letnich bundów zniżkuje o 1 pb do -0,55 proc.



Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na czerwiec na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 24,62 USD, po zwyżce ceny o 4,54 proc.



Ropa Brent w dostawach na lipiec na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie jest wyceniana w handlu elektronicznym po 30,27 USD za baryłkę, wyżej o 2,72 proc.



Złoto zyskuje 0,2 proc. do 1.718,94 USD za uncję.



Miedź na Comex w N.Jorku drożeje o 1,1 proc. do 2,4080 USD za funt.



W piątek nie ma na rynkach inwestorów z Wielkiej Brytanii - na Wyspach świętowany jest May Day.