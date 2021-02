Bank centralny Japonii musi być przygotowany na dalsze obniżanie stóp procentowych i być zdecydowany nawet na zwiększenie wsparcia dla gospodarki dotkniętej koronakryzysem, twierdzi Masazumi Wakatabe, zastępca przewodniczącego BOJ.

Cytowany przez agencje Reuters oficjel uważa, że zapowiadany na marzec przegląd polityki Banku Japonii nie doprowadzi do wstrzymania czy odejścia od bodźców monetarnych, a wręcz przeciwnie. Ma niejako „usankcjonować i utrwalić” podejmowane działania w celu ożywienia wzrostu gospodarczego.

Dodał, że przed krajem jest jeszcze wiele poważnych wyzwań, a ostatnia fala infekcji Covid-19 jasno unaoczniła, że pandemia jest trudna do opanowania i nieprzewidywalna. Nadzieję daje dopiero przeprowadzenie na masową skalę szczepień.

W opinii Wakatabe, kluczem do skutecznych działań ze strony BOJ będzie zapewnienie bankowi centralnemu wystarczającej „amunicji”.

Polityka BOJ musi gwarantować, że realne stopy procentowe nie wzrosną gwałtownie, przy równoczesnym dążeniu do realizacji celu inflacyjnego na poziomie około 2 proc. W oparciu o to zobowiązanie będziemy gotowi do obniżenia stóp nominalnych w razie potrzeby – powiedział Wakatabe.

Na rynku spekuluje się, że BOJ może rozszerzyć swoje programy pożyczkowe, aby skierować więcej pieniędzy do instytucji finansowych i firm, które zwiększają inwestycje w zielone i cyfrowe technologie.