Wall Street odbiła się od spadków, Nasdaq i S&P 500 z nowymi rekordami

Główne amerykańskie indeksy odbiły się podczas czwartkowej sesji od spadków odnotowanych w środę. S&P 500 i Nasdaq Composite odnotowały nowe rekordy zamknięcia. Optymizmem inwestorów związanym z dobrymi wynikami spółek nie zdołał zachwiać gorszy od oczekiwań odczyt amerykańskiego PKB za trzeci kwartał.

Dow Jones wzrósł o 0,68 proc. do 35,730.48 pkt, S&P 500 o 0,98 proc. do 4,596.42 pkt, zaś Nasdaq Composite o 1,39 proc. do 15,448.12 pkt. W przypadku dwóch ostatnich indeksów to nowe rekordy zamknięcia.

Zwyżkowało 11 z 11 głównych sektorów S&P 500. Najlepiej radziły sobie nieruchomości (+1,46 proc.) i dyskrecjonalne dobra konsumenckie (+1,37 proc.). Wzrosły notowania 25 z 30 spółek z indeksu Dow Jones. Liderem wzrostów był Merck (+6,14 proc.), a najwięcej straciła Visa (-2,75 proc.).

Amerykańska gospodarka rosła w trzecim kwartale o 2 proc. w ujęciu annualizowanym. To wynik gorszy od oczekiwań opiewających na 2,8 proc. Dynamika wzrostu znacznie spowolniła w porównaniu z drugim kwartałem, gdy sięgała 6,7 proc. Pozytywnym sygnałem dotyczącym sytuacji na rynku pracy był kolejny z rzędu spadek liczby osób składających wnioski o zasiłki dla bezrobotnych.

Szerszy rynek zyskuje na popularności, ponieważ wyniki pokazują, że spółki giełdowe, pomimo pandemii, zakłóceń w łańcuchach dostaw i presji inflacyjnej, radziły sobie dobrze w poprzednim kwartale. Lepsze od oczekiwań dane opublikowały takie firmy jak m.in. Merck, Caterpillar oraz Ford.

Analitycy ankietowani przez Refinitiv spodziewają się, że zyski spółek wchodzących w skład S&P 500 wzrosły w trzecim kwartale o 38,6 proc. rok do roku. Jak do tej pory swoje wyniki opublikowały 244 firmy z tego indeksu. 82 proc. z nich przekroczyło rynkowe oczekiwania.

Po ogłoszeniu informacji o zmianie nazwy spółki nadrzędnej akcje Facebooka zamknęły się o 1,51 proc. wyżej. Swoje wyniki kwartalne po zakończeniu sesji opublikowały Amazon i Apple. Obie firmy nie spełniły oczekiwań rynkowych dotyczących zysków, a ich akcje spadły w handlu międzysesyjnym o ok. 5 proc. Czwartek zamknęły zwyżkując odpowiednio o 1,59 i 2,5 proc.

Ropa WTI z dostawą w grudniu zdrożała w czwartek o 15 centów do 82,81 USD za baryłkę, zaś ropa Brent staniała o 26 centów do 84,32 USD za baryłkę. Złoto zdrożało do 1802,60 USD za uncję, zaś rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła do 1,57 proc.